Pajzsmirigy-alulműködésed van? Legyél óvatos a szójával!

Pajzsmirigy-alulműködésről, azaz hypothyreosisról akkor beszélünk, amikor a pajzsmirigy nem termel eleget a tiroxin (T4) és a trijód-tironin (T3) nevű hormonokból. A pajzsmirigy-hormonok hatása a szervezet anyagcseréjére rendszerint serkentő, így hiányuk csökkent anyagcsere formájában jelentkezhet. Az alulműködés oka leggyakrabban magának a pajzsmirigynek a megbetegedése, de kialakulhat akkor is, ha túlműködés vagy daganat miatt a pajzsmirigyet eltávolítják, vagy a beteg izotópkezelésen esik át.

A gyógyszeres kezelés a beteg egész életén át tart. Fotó: Getty Images

A pajzsmirigy-alulműködés kezelése a kiváltó októl függetlenül a hormonpótlás. A gyógyszeres kezelés mellett ugyanakkor az sem mindegy, miket eszünk. Egy kiegyensúlyozott és egészséges étrenddel ugyanis nemcsak a pajzsmirigyünknek, hanem az egész szervezetünknek segíthetünk.

Amiket kerülni érdemes

Egyes élelmiszereket jobb, ha nem fogyasztunk hypothyreosis esetén:

hozzájárulhatnak a gyulladáshoz és az oxidatív stressz kialakulásához a szervezetben. Az oxidatív stressz a szervezetben lévő szabad gyököknek nevezett reaktív vegyületek feleslegére utal, amelyek legyőzik a szervezet antioxidáns védekező képességét, és sejtkárosodáshoz vezethetnek. Ultrafeldolgozott élelmiszerek többek között a feldolgozott nassolnivalók (például a chips), a cukrozott italok, az édesített reggeli gabonafélék, illetve az ízesített müzliszeletek. Ha valaki cöliákiában, avagy lisztérzékenységben szenved, a glutén fogyasztása autoimmun reakciót vált ki, amely károsítja az emésztőrendszert, és más tápanyagokat is nehezebb hasznosít miatta a szervezet. Ez tápanyaghiányhoz és gyulladáshoz vezethet, ami súlyosbíthatja a pajzsmirigy-alulműködést. Ezért ha valakinél megállapítják a gluténérzékenység valamelyik formáját, annak az orvosa valószínűleg gluténmentes diétát fog javasolni. Az étrendet csak akkor módosítsuk, ha orvossal vagy dietetikussal konzultáltunk előtte!

Ahogy a Healthline írja, a kiegyensúlyozott étrend olyan problémák kialakulásának esélyét is csökkentheti, amelyek gyakran együtt járnak a pajzsmirigy-alulműködéssel. Ilyenek például a különböző szívbetegségek, az elhízás, vagy a kettes típusú cukorbetegség. A rostban gazdag étrend pedig segíthet a székrekedés kockázatának csökkentésében is, ami a pajzsmirigy alulműködés gyakori tünete. Ezen kívül szelént is érdemes fogyasztani: ez az esszenciális nyomelem ugyanis támogatja az egészséges pajzsmirigyműködést.

A gyógyszereket is figyelembe kell venni

Egyes élelmiszerek gátolhatják a hormonpótló terápia hatását: ilyen például a szója, amely akadályt állíthat a gyógyszer hatékony felszívódása elé. Ezért figyelni kell az időzítésre: lehetőség szerint a szójatartalmú ételek fogyasztását tervezzük meg mindig úgy, hogy utána elteljen néhány óra, mire be kell vennünk a gyógyszert.

A keresztesvirágú zöldségekkel is óvatosan kell bánni. A káposzta, a kel, a brokkoli és a karfiol bár nagyon egészségesek, nagy mennyiségben fogyasztva gátolhatják a pajzsmirigy hormontermeléséhez elengedhetetlen jód felszívódását. Ezért csak mértékletesen érdemes enni őket.