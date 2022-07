Súlyos betegség vált gyógyíthatóvá

Brit orvosoknak egy nemrég kifejlesztett génterápia segítségével sikerült meggyógyítaniuk egy hemofília B-ben szenvedő beteget. A kezelés korrigálja azt a genetikai hibát, amely miatt az emberek vére nehezen alvadhat meg – írja a BBC.

Tízből kilenc beteget meggyógyított az új terápia

A terápia egy olyan fehérje (az úgynevezett IX-es alvadási faktor) termelését serkenti a szervezetben, amelynek kulcsszerepe van a megfelelő véralvadásban. Ennek hiányában a vérzés nem áll el, így a betegekre még egy apróbb sérülés is súlyos veszélyt jelenthet.

A terápia rengeteg hemofíliás betegnek segíthet. Fotó: Getty Images

Az eljárással egy brit beteget, Elliott Masont sikerült meggyógyítani, akinek elmondása szerint gyakorlatilag az egész életét "burokban" kellett leélnie attól tartva, hogy a legkisebb sérülés is végzetes lehet a számára. Egész életében szeretett volna rögbizni, egészségi állapota azonban ez idáig nem engedte meg neki. Kétnaponta injekcióval kellett a szervezetébe juttatni a IX-es alvadási faktort, hogy elkerülje a végzetes vérzést. Sikerült azonban tünetmentesnek maradnia, ellentétben sok más hemofíliás emberrel, akiknek súlyos ízületi károsodásokkal kell szembenézniük a vérzés miatt.

Elliot egy mesterséges vírust kapott, amelybe a kutatók kódolták a hiányzó IX-es faktor előállítására vonatkozó utasításokat. A vírus úgy működik, mint egy mikroszkopikus postás, amely eljuttatja a tervrajzokat a májhoz, amely aztán elkezdi termelni a véralvadást elősegítő fehérjét. Az eljárást más betegen is sikerrel alkalmazták: a New England Journal of Medicine-ben megjelent eredmények szerint 10 terápiában részesülő betegből kilencnek már nem volt szüksége a IX-es véralvadási faktor injekciójára.