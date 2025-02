Tünetek, amelyek nyelési nehézségre utalnak – a rekedtségtől a gyomorégésig

Idősebb korban gyakran jelentkezik nyelési nehézség. Ez egyrészt jelentősen megnöveli a félrenyelés (azaz aspiráció), a tüdőgyulladás és a fulladás kockázatát. Másrészt pedig az alultápláltság és kiszáradás veszélyét is fokozza – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGY) egészséges táplálkozást népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű oldalának közelmúltban megosztott Facebook-bejegyzéseiből.

A nyelési nehézség egy összetett probléma, amely akár életveszélyes is lehet. Fotó: Getty Images

Nyelési nehézség tünetei

A szakértők szerint az alábbiak mind utalhatnak nyelési nehézségre:

evés/ivás közben megakad a falat/korty a torkodon vagy rossz helyre megy;

hosszú időt (több mint 30 percet) vesz igénybe az evés;

nyelési fájdalmat, nyelési képtelenséget tapasztalsz;

az evés és az ivás köhögést vált ki belőled;

gyakran küzdesz rekedtséggel;

akaratlan fogyást tapasztaltál az utóbbi időben;

időnként emésztetlen ételdarabok jutnak vissza a szájüregedbe vagy az orrodba;

folyamatosan folyik a nyálad;

képtelen vagy megfelelően megrágni az ételt;

az evést és ivást gurgulázó hang kíséri;

gyakran küzdesz gyomorégéssel;

evés/ivás közben légszomj tör rád;

kerülnöd kell az olyan ételeket, amelyeket nehezebb lenyelni;

kerülnöd kell az olyan ételeket, amelyeket nehezebb lenyelni; gyakran küzdesz mellkasi fertőzésekkel – például tüdőgyulladással –, látszólag kiváltó ok nélkül.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha felmerül a nyelési nehézégnek akár a legkisebb gyanúja is, mindenképpen fordulj orvoshoz. A továbbiakban pedig dieteikus segítségét is érdemes kérni, hogy kialakíthass egy olyan étrendet, amely igazodik az aktuális egészségi állapotodhoz, valamint csökkenti az alultápláltság és kiszáradás veszélyét is.

Ez azért fontos, mert idős korban már csekély súlyvesztés és enyhe kiszáradás is problémát okozhat: lassíthatja a betegségekből való felépülést, növelheti az elesés kockázatát, csökkentheti a fizikai aktivitást stb.” – fogalmaztak.