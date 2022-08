Mit jelez a lepedékes nyelv?

Az izomszövetből és mirigyekből álló nyelv több funkciót is ellát, kezdve az ízleléstől a táplálék megrágásának előkészítésén át egészen az immunvédekezésig. Normális esetben a színe rózsaszín, a felülete pedig tiszta és papillákkal borított. Előfordulhat azonban, hogy jelentősebb lepedékréteg képződik a nyelven, aminek hátterében számos ok meghúzódhat. E körben említhetőek többek között bizonyos emésztőszervi és légzőszervi betegségek, de előidézheti a problémát a nem megfelelő szájhigiéné is.

Hogyan tarthatjuk tisztán és egészségesen a szánkat? Részletek itt.

Gombás gondok

Igen gyakran okoz ilyen jellegű tünetet gombásodás, egészen pontosan a Candida albicans nevű élesztőgomba. Ez minden ember bőrén, nyálkahártyáján és bélcsatornájában jelen van, ahhoz azonban, hogy elszaporodjon, a szervezet egyensúlyának felborulása szükséges. A szájpenésznek hívott jelenség kisbabáknál gyakori, de legyengült immunrendszerű felnőtteknél ugyanúgy megjelenhet.

Nyelvünk normális esetben rózsaszín, a felülete pedig tiszta

Hajlamosító tényezőt jelentenek az olyan súlyos betegségek, mint az AIDS, a sclerosis multiplex, valamilyen rosszindulatú daganat, vagy a cukorbetegség, különösen az I-es típusú diabétesz. Bizonyos gyógykészítmények szintén elősegíthetik a probléma kialakulását, így például az antibiotikumok, a szteroidok, valamint a citosztatikumok. Olyan életmódbeli szokások ugyancsak ronthatnak a helyzeten, mint a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a fűszeres, erős ételek túlzott fogyasztása.

A gomba által előidézett fehér foltok a száj belső nyálkahártyáján, a nyelven, az ínyen és a torokban is megjelenhetnek. A lepedék könnyen letörölhető, alatta pedig a nyálkahártya vörös, érzékeny, akár vérző is lehet. A szájpenész a legtöbb esetben gombaellenes ecsetelővel, szopogató tablettával vagy szájvízzel eredményesen kezelhető, fontos azonban, hogy először orvos is lássa a kellemetlen elváltozást az esetleges háttérbetegségek felderítése végett.

Egy rákmegelőző állapot

Érdemes szót ejteni a leukoplákiáról, amely - a hám elszarusodása révén - szintén fehér foltok megjelenését jelenti a szájnyálkahártyán, a nyelv felszínén. Ezek keletkezése és a rendszeres dohányzás között erős összefüggés van, ennek megfelelően a káros szenvedély elhagyása gyakran eredményezi a panasz elmúlását. Szintén kapcsolat mutatható ki a candidafertőzésekkel: a leukoplákia nem homogén típusa, amely esetén a fehér területek vörös, hámsérült területekkel váltják egymást, gyakran jár gombás felülfertőződéssel. Alapvető különbség, hogy a leukoplákia fehér foltjait - ellentétben a Candida albicans okozta lepedékkel - nem lehet letörölni.

Az orvosi kontroll ilyen esetekben rendkívül fontos, mert ez a jelenség hajlamos a rosszindulatú elfajulásra. A szájüregi daganatok pedig évente több mint ezer ember életét követelik Magyarországon.