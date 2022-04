Mit jelezhet a reggeli krákogás?

A torokköszörülés, a krákogás természetes és gyakori reakció, amellyel valamilyen, a garatot vagy a légutakat irritáló lerakódástól - vagy egyszerűen csak az irritáció érzésétől - szeretnénk megszabadulni. A krákogás az emberek egy részénél az ébredés utáni pillanatok mindennapi velejárója. Sokan úgy állnak hozzá, hogy a reggeli torokköszörüléssel “megtisztítják a torkukat”, ami hasonlít ahhoz, mint amikor hosszas kihasználatlanság után beindítják a motort és az még egy kicsit “köhög”.

A reggeli krákogás hátterében számos ok állhat, ezért ha tartósan fennáll, és az életünk részévé válik, mindenképpen érdemes utánajárni, mi váltja ki. A rendszeres torokköszörülés ugyanis amellett, hogy komoly egészségügyi problémára is utalhat, hosszú távon, a hangszálakat folyamatosan irritálva tartós rekedtséget is okozhat.

A rendszeres reggeli krákogást nem szabad félvállról venni. fotó: getty images

Amikor a krákogás kísérőtünetként jelentkezik

Leggyakrabban valamilyen felső légúti megbetegedés ingerel bennünket krákogásra. Elég egy megfázás, amikor a folyamatosan és bőségesen termelődő orrváladék felgyülemik és a garat felé csorog, hogy aztán krákogással igyekezzünk megszabadulni tőle. Makacs nátha esetén úgy érezhetjük, hogy a váladék “letapad”, ilyenkor a köszörülés mellé gyakran már köhögés is társul. De egyéb felső légúti megbetegedés, például a vírusos garatgyulladás is járhat - a többi kellemetlen tünet mellett - krákogással, torokköszörüléssel és köhögéssel.

Ha alvás közben kiszárad a garat- vagy az orrnyálkahártya, szintén jelentkezhet reggeli krákogás, amelyet gyakran kellemetlen torokkaparás előz meg. A száraz nyálkahártya hátterében állhatnak a már említett felső légúti betegségek, de kiválthatja a szoba száraz levegője, dohányzás, ezek következtében ugyanis sérülhet a gégenyálkahártya. Ahogy arra fül-orr gégészek felhívják a figyelmet: ha például orrdugulás miatt nyitott szájjal alszunk, a tartós szájlégzés hatására torkunk könnyebben kiszáradhat.

A reggeli krákogás komoly betegséget is jelezhet

Előfordulhat, hogy valamilyen tartósan fennálló betegség okozza a reggeli torokkaparást és krákogást, például asztma, allergia vagy savas reflux. Utóbbi esetén a gyomorból a nyelőcsőbe visszaáramló, gyomorsavval keveredett gyomor- és nyombéltartalom válthat ki nyálkahártya-gyulladást, ami folyamatos irritációval jár. Éjszaka, fekvő helyzetben ráadásul mindez súlyosbodik, a gyomorsav ugyanis a nyelőcső alsó szakaszán található záróizom tökéletlen működése miatt akadálytalanul juthat el a nyelőcsőig. A reflux nem egy csendesen lappangó betegség, nem marad észrevétlen, ugyanis egyéb, kellemetlen tünetek is társulnak a krákogáshoz. Ilyen az ébredéskor érzett savas, rossz szájíz, a gyomorégés, a torokfájás, a szegycsont mögött jelentkező fájdalom, vagy a fulladás.

Ritkán, de bizonyos rosszindulatú daganatos elváltozások - például gégerák - is járhatnak krákogással, ám ebben az esetben sem ez az egyedüli figyelmeztető jel, általában társul mellé más szimptóma is. Ahogy a krónikus obstruktív tüdőbetegségnél (COPD) is, ahol a krákogás mellett jellemzően nehézlégzés és köhögés is nehezíti a beteg állapotát.

Olyan is előfordulhat, hogy a krákogás tic-ként jelentkezik, vagyis hirtelen fellépő, gyorsan, akaratlanul és kontrollálatlanul és kényszeresen kibocsátott hangként. Ebben az esetben viszont napszaktól függetlenül bármikor megismétlődhet. (A tikkelés hátterében genetikai hajlam, pszichés, szervi és neurológiai problémák is állhatnak.)

Amikor nincs szervi probléma, de a krákogás mégis állandósul

A reggeli krákogás egyeseknél állandó jelenség, amely mögött nem áll szervi elváltozás, sem akut betegség. A torokköszörülés rossz beidegződésként, rossz szokásként sok ember életét megkeserítheti. Akadnak, akik akkor krákognak, ha zavarban vannak, mások pedig már annyira megszokták a torokköszörülést, hogy szinte észre sem veszik. Az érintetteknek tartósan fennálló panasz esetén akkor is érdemes orvoshoz fordulniuk, ha a krákogás nem okoz komoly egészségügyi problémát, mert a kiegyensúlyozott mindennapokhoz a mentális egészség biztosítása is hozzátartozik. És amennyiben a krákogás hátterében lelki tényezők állnak, azokat is célszerű mielőbb felderíteni - szakember segítségével.