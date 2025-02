A lándzsás útifű, azaz latin nevén Plantago lanceolata nem véletlenül népszerű növény. Ahogy azt már megírtuk, a lándzsás útifűnek kifejlett, ép levelét lehet hasznosítani gyógyászati célra. Használhatjuk a leveleket önmagukban, de készíthetünk belőle szirupot, teát, borogatást is. Kígyófű, kígyónyelvűfű, lúdnyelvűfű, hálófű, gyíkfű, útilapu néven is ismert.

A szirup házi elkészítéséhez forrázunk le 3 dl vízzel 1 maréknyi friss vagy szárított útifűlevelet, és hagyjuk kihűlni, majd szűrjük le. A főzetet újfent forraljuk fel, majd kis lángon sűrítsük be, és keverjünk hozzá 150-200 gramm mézet. Főleg a gyermekek használják, naponta 1-2 evőkanálnyi fogyasztása ajánlott.

Számos problémán segít a lándzsás útifű. Fotó: Getty Images

Mire használható?

A lándzsás útifű levelei nyálkát és cseranyagot, flavonoidokat, kovasavat, cink és káliumsókat, és iridoidokat (aukubint) tartalmaznak. Utóbbinak és a nyálkaanyagoknak köszönhetően az útifű kiváló baktériumölő, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító, ezért például összezúzott levele hasznos gyógyír lehet rovarcsípések, kisebb égési sérülések esetén.

Ahogy a Sokszínű Vidék írja, szirupként alkalmazva vagy kakukkfű 1:1 arányú keverékéből készített tea, szirup hatékonyan gyógyítja a légúti megbetegedéseket.

Vérzéscsillapító hatása is ismert, de nemcsak külső sebeknél: nyersen fogyasztott leve gyomorfekélyekre is jó, ezen kívül gyomorégés csillapítására is használható.

Gyomor- és bélhurut esetén teaként érdemes fogyasztani, mert a gyomorsavterhelést enyhén visszafogja, a gyomorégést pedig csillapítja.

A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet rá, hogy csak a saját kertünkben, tiszta környezetben tartott lándzsás útifű levelét használjuk fel, út szélén talált növényét ne! A leveleket május és június folyamán érdemes begyűjteni.

Mikor nem ajánlott?

Bár a lándzsásútifű-szirup általánosságban biztonságosan fogyasztható, egyes esetekben nem érdemes használni. A Drugs.com összefoglalása szerint