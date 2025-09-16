Borítókép: Getty Images
Kvíz: felismered ezeket az orvosi eszközöket?
Mikor van szükség egy defibrillátorra, és mire használja a fogorvos a kofferdámot? Alábbi tesztünkből kiderül, mennyire ismered ki magad az orvosi eszközök terén.
Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet (x)
Bár a nyárnak vége, a szívférgesség veszélye nem múlt el. A szúnyogok aktivitása a melegebb hónapokban a legnagyobb, de ősszel is találkozhatunk velük – különösen a klímaváltozás miatt egyre hosszabb szúnyogszezonban. A vérszívók csípése pedig a házi kedvencünkre is veszélyt jelenthet. Többek között a súlyos, sokszor végzetes szívférgesség is ilyen módon terjedhet, ami a közhiedelemmel ellentétben a macskákban is kifejlődhet.
Havonta több mint 100 ezer forint az ellátás: vizsgálat indult egy budapesti állami kórházban
A Telex úgy értesült, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórház egyik telephelyén napdíjat és kötelező alapítványi hozzájárulást is kérnek azon betegek hozzátartózóitól, akik állandó felügyeltre és ápolásra szorulnak.
Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délkelet felé haladva még több napsütés várható. Szórványosan valószínű csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, néhol - nagyobb eséllyel keleten - zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, emellett zivatarok környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 28, 29 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.
