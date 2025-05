A fehér hús tényleg egészségesebb a vörösnél? Megdőlt egy régi teória a baromfihúsról

A baromfifogyasztás is növelheti a rák kockázatát – hívta fel Facebook-követői figyelmét az élelmiszeripari trendekkel és rizikófigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A News Medical cikke alapján azt írták, hogy a tudományos körökben mindeddig nagyjából egyetértés volt abban, hogy a fehér húsok – például a baromfi – jóval egészségesebbek a vörös és a feldolgozott húsoknál, valamint eddig a rák kockázatát is elsősorban a vörös húsok fogyasztásához kötötték. Most azonban némileg megdőlt ez a teória.

Egy új tanulmány szerint a baromfihús fogyasztása sem veszélytelen. Fotó: Getty Images

A baromfifogyasztás és a rák kapcsolata

Egy közelmúltbeli tanulmány szerint a baromfihús-fogyasztás is jelentősen növelheti a gyomor- és bélrendszeri rákkal összefüggő elhalálozás kockázatát, különösen a férfiak körében. Az 1985-ben indult vizsgálatban csaknem 4900 alany vett részt, a kutatás végére azonban 21 százalékuk elhunyt. A halálozások 11 százalékát gasztrointesztinális daganatok – elsősorban vastagbélrák – okozta, a többiek más típusú daganatos megbetegedések miatt haltak meg.

Heti 100 gramm baromfihús ezt okozhatja

Az elhunytak étrendi szokásainak elemzése alapján megállapították, hogy már a heti 100 grammot meghaladó mennyiségű baromfihús fogyasztása is növeli a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázatát, különösképpen a kimondottan gyomor- és bélrendszeri eredetűét. Aki pedig heti 300 grammnál több baromfihúst fogyaszt, annál 27 százalékkal magasabb a bármilyen okból bekövetkező halálozás rizikója, mint azoknál, akiknek a heti baromfifogyasztásuk 100 gramm alatti.