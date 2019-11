A hipertónia leggyakoribb szövődményei

A magas vérnyomást azért is nevezik néma gyilkosnak, mert gyakran nem jár látványos vagy ijesztő tünetekkel. Éppen ebben áll a veszélye: sokan nem veszik komolyan az állapotot, hiszen nem érzik rosszul magukat. Ezért aztán nem is szednek gyógyszert, nem változtatnak az életmódjukon. Így viszont amagas vérnyomáslassan, évek, évtizedek alatt súlyos érelmeszesedéshez vezethet például a szívizomzatban, az agyban, a vesében, a szem ütőereiben. Ennek következtében jelentősen megnőhet az infarktus, a stroke, a szívelégtelenség vagy akár a vakság kockázata is.

Lássuk, melyek az elhanyagolt magas vérnyomás leggyakoribb szövődményei!

Agyérelmeszesedés

Kezdetben semmilyen tünet nem jelentkezik, de később is csak kisebb a feledékenység hívhatja fel a figyelmet az agyi kiserek meszesedésére. Ezek falán plakk rakódik le, ami miatt egyre csökken az átmérőjük, vagyis egyre kevesebb vért és tápanyagot tudnak az agy szöveteibe juttatni. Így lassan elhalnak a szövetek, aminek következményeként fellép a memóriaromlás. A folyamat előrehaladottabb stádiumaiban már komoly koncentrációcsökkenés, szellemi hanyatlás következik be, végső soron az egész személyiség visszafordíthatatlanul megváltozhat.

Stroke

Az agyvérzés, avagy szélütés tünetei nagyon is feltűnőek. Erős, hirtelen megjelenő fejgörcs, hányinger, hányás, eszméletvesztés és féloldali bénulás, amely érintheti a végtagokat és az arcizmokat is. Az agyvérzés bizonyítottan a magas vérnyomás talaján alakul ki, a stroke következtében elhunytak 60-80 százalékánál bizonyosodik be a korábban jelenlévő hipertónia. A katasztrófa közvetlen oka, hogy az agy egyik nagyobb ere megreped, majd a vér szó szerint elönti, ezáltal megbénítja az adott agyi területet.

Szívelégtelenség

"Amikor a szív kisebb erei elmeszesednek, illetve ennek következtében be is szűkülnek, a szív vér- és tápanyagellátása természetesen romlani kezd. Erre a folyamatra számos tünet hívhatja fel a figyelmet, amely eleinte meglehetősen általános, mint például a fáradékonyság vagy a nehézlégzés. Idővel azonban - kezeletlen betegség esetén - a szív ereje, teljesítőképessége tovább romlik, és kifejezettebb tünetek jelentkeznek, vagyis már kisebb terhelést is nehezebben viselünk, álmatlanság, lábdagadás, gyakori éjszakai vizelés is előfordul. Súlyos problémára utalhat, ha már az ajkak és a körmök is lilás színűek lesznek - ezt a stádiumot nem szabad megvárni, hanem már az első, kisebb tünetekkel orvoshoz kell fordulni" - hívta fel a figyelmet dr. Sztancsik Ilona, a Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta.

A kezeletlen hipertónia veszélyes szövődményeket idézhet elő

Agyi vagy szívinfarktus

Ha az agyban egy nagyobb ütőeret vérrög zár el, az érintett terület működésképtelenné válik: ez maga az agyi infarktus. A tünetek legtöbbször hirtelen jelentkeznek, és az érintett terület funkciójától függnek. Felléphet többek között beszédzavar, látászavar, végtagbénulás, a száj félrehúzódása egyaránt. Amennyiben a szívben záródik el egy koszorúér, szívinfarktusról beszélhetünk, amely ijesztő tünetekkel jelentkezik, mint mellkasi fájdalom, nehézlégzés, verejtékezés és erős félelemérzet. Ha ezt tapasztaljuk, azonnal mentőt kell hívni!

Angina pectoris

A szív koszorúereinek elmeszesedése miatt a beszűkült erek kevesebb oxigént képesek átereszteni, így időről időre szorító mellkasifájdalomléphet fel. Mindenképpen azonnali orvosi ellátást igényel, már csak azért is, hogy kiderüljön, nem szívinfarktus áll-e a háttérben.

A vese- és a szem szövődményei

A vesében a magas vérnyomás miatt károsodhatnak az erek, csökken a kiválasztás hatékonysága, végső soron pedigveseelégtelenségalakulhat ki, amely kezeletlenül végzetes is lehet. A szem bevérzései is előfordulhatnak magasvérnyomás-betegeknél, de maga a bevérzés nem feltétlenül utal magas vérnyomásra. Ha piros bevérzéseket tapasztalunk, annak hátterében az állhat, hogy az emelkedett vérnyomás megterheli az erek falát, a hirtelen kiugrás pedig akár azok megrepedéséhez is vezethet. A szembevérzés alatt sokan az ijesztő, de ártalmatlan kötőhártyavérzést értik, amely azonban néhány hét alatt következmények nélkül, teljesen eltűnik. Ennél sokkal veszélyesebb lehet az üvegtesti vérzés, amelynél - a vérzés sűrűségétől, mennyiségétől és elhelyezkedésétől függően - homályt, foltot lát a beteg. Ennek, valamint a súlyos látóideghártya-vérzésnek a kivédésére az ismert magasvérnyomás-betegeknek szükséges legalább félévente a szemfenéki vizsgálat szemnyomás-méréssel, a laborvizsgálat és a rendszeres vérnyomáskontroll.