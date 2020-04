A C-vitamin ezért nagyon fontos

Egy kutatás szerint, akiknek megfelelő mennyiségű C-vitamin van a szervezetében, harminc százalékkal több kalóriát égetnek el egy edzés során, mint akikében alacsony. A C-vitamin segít szabályozni az energiaháztartást és a zsírégetést, míg hiánya esetén ezek a funkciók nem működnek megfelelően.

Több tanulmány is szól arról, hogy a C-vitamin csökkenti a szívbetegségek és a stroke kialakulásának esélyét, és segít csökkenteni a vérnyomást, mivel erősíti az érfalakat - ez pedig a szív egészségéhez is fontos.

A C-vitamin csökkentheti a melanóma kialakulásának esélyét, bár egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan mi az oka. Azt viszont igen, hogy az öregedés, illetve az UV-sugárzás csökkenti a bőrben a C-vitamin szintjét, ezért érdemes rendszeren pótolni. A vitaminos szérumok külsőleg használva pedig a napozás okozta foltok, bőrhibák megszüntetésében segíthetnek.

A testünkben gyulladásos folyamatok indulhatnak el stressz, a környezetben lévő szennyeződések, sőt akár túlzásba vitt mozgás hatására is, ezek pedig sejtkárosító szabad gyököket hoznak létre. A C-vitamin ezek ellen is segít felvenni a harcot a szervezetnek.

Gyógyítja-e a rákot a C-vitamin?

Nem veszélyes, ha valaki náthás betegként egy-két hétig nagy dózisú C-vitamint szed; igaz, nem használ, de legalább nem is árt, mert a felesleges mennyiség a vizelettel távozik. Daganatos betegeknél viszont végzetes is lehet az a hiedelem, amely szerint az aszkorbinsav gyógyítja a rákot. Őket nemcsak a terápiától terelheti el ez a tévhit, hanem akár a kezelést is gyengítheti. Szakértőkkel néztünk körül a C-vitamin felhasználásának útvesztőjében.