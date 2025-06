Stresszmentes nyaralás – nem lehetetlen!

Amíg fiatalok vagyunk, a nyár felhőtlen időszak. Hiszen nincs suli, nincs egyetem, legfeljebb egy kis nyári munka. Aztán állást vállalunk, családot alapítunk, és innentől minden évszaknak megvannak a maga kihívásai.

Mindennek bele kell(ene) férni fejenként egy bőröndbe - Fotó: Getty Images

Ott kezdődik, hogy manapság sok munkahelyen uralkodik túlterheltség, ami azt eredményezi, hogy nehezen engedik el az embereket, és akkor is sokat kell előre dolgozni, hogy elszabaduljunk egy hétre. De ez még mindig jobb, mint mikor valaki a pihenése alatt is az e-mailjeit olvassa… Az első feladatunk tehát a valódi elszakadás a mindennapoktól. Ezután jöhet a készülődés, szervezés-tervezés és csomagolás, ami szintén tartogat feszültségeket – nem beszélve az elindulás napjáról. Kisgyerekeseknél csak ekkor élesedik a helyzet: igazi bűvészkedést igényel, hogy a gyerekek kibírják az autó-, busz- vagy repülőutat. Remélhetően nagyobb fennakadás nélkül sikerül eljutni a végcélig, ahol a szálláson aztán tényleg kiengedhetünk. Ehhez azonban minden családtagnak türelmesnek kell lennie. Különben pillanatok alatt ott találhatjuk magunkat, hogy valójában nem nyaralunk, csupán „nyaraltatunk”.

Tipikus stresszforrások:

- családtagok igényeinek összehangolása

- költségek

- a „kényszer”, hogy jól kell érezni magunkat

- a szülőszerep gondjai

- folyamatos változás és alkalmazkodás

- túlszervezés, rohanás

- okoseszköz-használat körüli viták

Forrás: Semmelweis Egyetem

Érdekes, de a pszichológia már nevet is adott a jelenségnek, amikor a „szabadság-stressz” testi tünetekben jelentkezik. Úgy hívják: ’leisure sickness’ vagy nyaralási betegség. Az összefüggés úgy alakul ki, hogy a mindennapi nyomás gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt. Amikor csökken a stressz, ezek felerősödnek, és ekkor törhet felszínre a betegség. Kialakulhatnak felső-légúti tünetek, valamint a fej- és gyomorfájás – persze a legrosszabbkor.

Minden összekészítve, indulnánk a csodálatos utazásra, amikor egyszer csak összeomlik az emésztésünk. Hasfájás, székrekedés vagy épp hasmenés… ismerős? Nem is annyira ritka helyzet, hiszen lelkiállapotunk és anyagcserénk összefügg. Kicsit olyan ez, mint mikor gyerekkorunkban görcsbe szorult a gyomrunk a matekdolgozat miatt: a stressz gyomor- és bélműködésünkön is meglátszik. Egy hosszabb utazás során ez már önmagában is kellemetlen, de a mozgáshiány, a nehézkes vécéhasználat és a táplálkozás megváltozása (rendszertelen étkezés, rostszegény, zsíros, fűszeres ételek fogyasztása, kevés folyadékbevitel) még az aranyeres tüneteket is előhozhatja az arra hajlamosaknál.

Csak óvatosan az idegen ízekkel! - Fotó: Getty Images

Így csökkentsd a feszültséget!

Mindennek a titka a jó időbeosztás. A tervezést nem lehet elég korán kezdeni, így nem leszünk idegesek az utolsó napokban, ha megcsúszunk. Kényelmes, ha nem munka utáni első napon indulunk, hanem hagyunk kis időt az áthangolásra (visszafelé pedig ugyanígy). Jó, ha vázlatosan megvan a programunk, de azért nem túltervezve, minden percet beosztva. Egy dolgot mindenképp hasznos tisztázni az útitársakkal: milyen legyen az aktív programok és a nyugis pillanatok aránya; ebben térnek el ugyanis a leggyakrabban az igények. Ha pedig ott helyben úgy érezzük, hogy már sok a nevezetességből és úti célból, akkor nyugodtan húzzunk le valamit a listáról, hiszen nem az a fontos, hogy mindenütt készüljön rólunk egy jó fotó!

Utazik a család

Mint már említettük, az egyik leggyakoribb stresszforrás az, ha több korosztály képviselői utaznak együtt, hiszen nem könnyű sokféle szempontot összeegyeztetni. Sok szülő hajlamos arra, hogy mindent a gyerekek vágyainak rendel alá, de azért ne feledjük: a felnőtteknek is jár a nyaralás! Könnyebb ezt megvalósítani, ha van velünk nagyszülő, vagy több család utazik együtt, így mindig akad felnőtt, aki figyel a gyerekekre, de nem egyszerre foglalja le őket a feladat. Jó ötlet lehet az is, ha olyan apartmanparkba megyünk, ahol jó eséllyel lesznek más kisgyerekesek is, így a mieink tudnak „bandázni” az újdonsült barátokkal, és nem kell folyamatosan drága programokban gondolkodnunk. Egy tollasbajnokság, medencézés vagy rollerezés épp megteszi!

Nyaralás alatt is megéri figyelni ezekre:

- megfelelő folyadékbevitel

- rostban gazdag, egészséges táplálkozás

- optimális testsúly tartása

- napi mozgás

- mérsékelt fűszer-, alkohol- és kávéfogyasztás

- higiénés szabályok betartása

Arról megoszlanak a vélemények, hogy mi a jobb: több kisebb pihenés az év során, vagy egy többhetes szünet egyben – mindkettőnek vannak előnyei, persze a szabadnapok száma véges. A mentálhigiénés szakemberek mindenesetre azt tanácsolják, hogy egész évben foglalkozzunk a stresszmentesítéssel, legyenek relaxációs tevékenységeink, hiszen képtelenség egy-két hét alatt egy egész év fáradalmait kipihenni.