Az őszi szezon legjobb gyümölcsei

Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és továbbra is többfelé várható váltakozó intenzitású eső, szitálás. Hosszabb szünet a csapadékban elsősorban az északkeleti országrészben lehet, arrafelé fordulhatnak elő hosszabb szakadozások a felhőzetben. A Dunántúlon az erősen viharos, károkozó szélrohamok esélye a nap folyamán csak lassan csökken, arrafelé még a késő délutáni, kora esti órákban is előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Az ország keleti felén csupán időszakosan élénkül meg a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 16 fok között valószínű, de északkeleten pár fokkal melegebb lehet az idő. Késő este többnyire 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetnek. Napközben továbbra is kettős fronthatás dominál majd, ami sokaknál okozhat kellemetlenségeket.