Normális székletürítés: hányszor egészséges wc-re menni naponta?

Milliónyi dolog befolyásolhatja azt, hogy milyen gyakran járunk vécére: hatással lehet rá többek között az életkorunk, az életmódunk, illetve persze az is, hogy milyen gyakorisággal étkezünk, és pontosan mit fogyasztunk. Hogyha azonban jelentkezik az inger, ideális esetben néhány percen belül végeznünk kellene - hogy ez miért húzódhat el, illetve milyen következménye is lehet, arról a Cleveland Clinic cikkében nyilatkozó vastagbélsebész osztott meg néhány fontos tudnivalót.

Hogy mikor megyünk vécére, azt több dolog is befolyásohatja. Fotó: Getty Images

Mennyi idő alatt ürül ki az elfogyasztott étel?

A férfiaknak és a nőknek is eltérő időt vesz igénybe az étel megemésztése, a folyamatot pedig számos egyéb dolog is befolyásolhatja. Evéskor az étel áthalad a gyomron és a vékonybélen – ez a folyamat hat-nyolc órát is igénybe vehet –, mielőtt a vastagbélbe kerül. Itt körülbelül 36 órát tölthet, miközben a tápanyagok felszívódnak a szervezetben. Átlagosan pedig 2-5 nap szükséges ahhoz, hogy teljesen megemésztődjön és kiürüljön a szervezetünkből egy elfogyasztott étel.

Milyen gyakran járjunk ki a vécére?

„Ha megfelelő étrendet követünk, elég rostot fogyasztunk és kellő mennyiségű vizet iszunk, a székletürítés viszonylag rövid időt vesz igénybe” – mondja Dr. Michael Valente vastagbélsebész. Nem kell ugyanakkor attól sem megijedni, ha nem megyünk minden nap vécére - egy átlagos ember heti háromszor ürít székletet. De az is teljesen egészséges, ha naponta 2-3 alkalommal is felkeressük a mosdót, és egyébként a székletünk lágy és könnyen ürül.

"Törekedj a teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag, rostdús étrendre. Ez segít abban, hogy a székleted rendszeres legyen. A legtöbb felnőtt napi 25 – 35 gramm rostot igényel, ha ennél kevesebbet juttatunk be a szervezetünkbe, az székrekedéshez, illetve aranyeres panaszok kialakulásához is hozzájárulhat. A hidratáltság szintén nagyon fontos az egészséges széklet fenntartásához, a folyadék puhán tartja a székletet és segíti annak mozgását az emésztőrendszerben.

Fontos ugyanakkor, hogy az időt ne húzzuk el a vécén ücsörgéssel. Jobb, ha kint hagyjuk a telefont, az újságot, könyvet, illetve bármit, ami miatt az indokoltnál hosszabb ideig húzódna az ücsörgés. „A mosdó egyetlen okból van, és ez a hólyag kiürítése és a megfelelő székletürítés. Legfeljebb öt percet kell a mosdóban töltened ebből a célból” – hangsúlyozza Dr. Valente.