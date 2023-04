Lehetek allergiás a partneremre?

Az, hogy valaki allergiás egy másik emberre, általában humoros értelemben használjuk, azonban van benne igazság. Erről viszont nem feltétlenül tehet az illető, nem a személyiségén vagy a viselkedésén múlik. Sőt, az is lehet, hogy egyáltalán nem tud változtatni rajta. A Bustle összegyűjtötte azokat a dolgokat, amikre allergiások lehetünk valaki másban.

Egy kölni vagy egy rúzs is problémát okozhat. Fotó: Getty Images.

Sperma

Nagyon ritka ugyan, de létezik a spermaallergia: ilyenkor a bőr kipirosodik, viszketni kezd azon a felületen, ahol spermával érintkezett. Ilyen esetben óvszer használata ajánlott, ha pedig valaki teherbe akar esni, akkor pedig a mesterséges megtermékenyítés lehet a megoldás.

Nyál

Ebben az esetben nem maga a nyál a problémás, hanem ami benne van. Például ha a társunk olyasmit evett, amire mi allergiások vagyunk, akkor problémás lehet utána rögtön megcsókolni. Ugyanez előfordulhat a szájon át bevett gyógyszerekkel is.

Haj

Ez esetben valószínűleg a hajfestékben lévő allergén a probléma forrása, nem pedig maga a haj.

Érintés

Ha már egy gyengéd érintés is kipirosodást, viszketés hagy maga után, azt nagy valószínűséggel a dermográfia okozza. Ilyenkor a bőr túl erős immunválaszt ad egy már egy enyhe nyomásra is. Szerencsére ez nagyon ritka, és pár percen belül el is múlnak a tünetek.

Bármi, amit visel

Sajnos rengeteg olyan dolog a lehet a partnerünk testén, ami belőlünk allergiás reakciót vált ki: kozmetikum, testápoló, parfüm, kölni, ékszer, ruhanemű például. Amíg ezeken könnyen lehet változtatni, addig vannak nehezebb esetek is: például ha nem sokkal korábban megnyalta egy olyan állat, amire mi allergiások vagyunk, vagy pollenes lett a ruhája a szabadban.

