Géllakk: zöld köröm szindrómát is okozhat – Mutatjuk, mire figyelj

A géllakk okozta allergiás tünetekért egyes vegyületek, az úgynevezett akrilátorok a felelősek. Ha ezekre valaki érzékeny, akkor viszketés, bőrpír, illetve apró vízhólyagok is kialakulhatnak a köröm körül és az ujjbegyeken. Ezek sok esetben nem azonnal, hanem az első használat után akár több évvel később, bármikor kialakulhatnak. Ha az érintettek lakkozott kézzel más testrészüket is megérintik – nyakat, mellkast, szemet, kézfejet –, a panaszok ott is előfordulhatnak.
„A problémát leggyakrabban az okozza, ha a lakk nem szilárdul meg teljesen, és a körömszéleknél a folyékony anyagból valamennyi a bőrbe jut, ami úgynevezett allergiás kontakt dermatitiszt (bőrgyulladást) okoz” – mondja Lőrincz Kende. A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa hozzáteszi: a mellékhatások az immunrendszer válaszreakciója következtében leggyakrabban néhány napon belül megjelennek, és kialakulhat egy tartós, hosszú távú allergia.
A géllakk okozta allergia kezelées
- A lehető leggyorsabban le kell szedetni a géllakkot annak érdekében, hogy ne okozzon további gyulladást, és az érintett terület ne fertőződjön felül.
- Ezt követően fordulj bőrgyógyászhoz! Helyi gyulladáscsökkentővel, szükség esetén antibiotikumos krémekkel az allergiás reakció és esetleges felülfertőződése gyorsan gyógyítható, maradandó károsodást nem okoz.
- A bőrgyógyász allergológiai vizsgálattal azt is meg tudja állapítani, hogy pontosan mely összetevőre vagy érzékeny. A vizsgálat során a bőrre allergénekkel átitatott lapocskákat helyeznek, melyeket negyven-hatvan perc után levesznek, a helyüket pedig bejelölik. Néhány nap elteltével, ha a területen bőrgyulladásszerű tünetek jelennek meg, akkor biztosan megállapítható az érzékenység. A géllakk viselése ebben az esetben nem ajánlott, ugyanis jó eséllyel újra kialakulhatnak a panaszok.
- Előfordulhat nem allergiás típusú gyulladás is, ilyenkor a bőrön keresztül felszívódva, vagy kisebb hámsérüléseken keresztül a bőrbe jutva a készítmények alkotóelemei irritatív gyulladást okozhatnak, melynek sebei szintén elfertőződhetnek. Ha a továbbiakban az irritáló anyaggal nem találkozik az érintett, és más terméket használ, a gyulladás nem alakul ki többet.
Hosszú távú következmények
A géllakk viselése akár a körömszerkezet megváltozásával is járhat. Sok esetben a géllakk eltávolítása után a páciensek puha körmökre, érzékenységre, sérülékenységre, a körömlemez csíkozottságára panaszkodnak. Körömszépészeti beavatkozások esetében előfordulhat, hogy valamilyen kórokozó – akár baktérium – kerül be a körömlemez alá. Az egyik leggyakoribb a zöld köröm szindrómának nevezett elváltozás, melyet egy baktérium okoz. Tünetei a körmön megjelenő kis zöld foltok, amiből akár súlyosabb gyulladás is kialakulhat, illetve másodlagos gombás felülfertőződésre is hajlamosíthat.
Így előzd meg a bajt
- Fordulj mindig szakképzett manikűröshöz!
- Győződj meg róla, hogy a kezeden nincsenek sérülések!
- Ne használj ellenőrizhetetlen termékeket!