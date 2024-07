Allergia vagy megfázás? Hogyan különböztessük meg nyáron?

Kint száz ágra süt a nap, téged pedig tüsszögés, szemviszketés, orrfolyás és orrdugulás gyötör? Igen, elképzelhető, hogy ebben a melegben is összeszedtél valamilyen fertőzést. Ám ha a panaszok hosszú idő elteltével sem enyhülnek, és esetleg a korábbi években is pont ezekben a hónapokban jelentkeztek a tünetek, az már a légúti allergia gyanúját is felvetheti – idézte dr. Moric Krisztina allergológust a Budai AllergiaKözpont egyik közleménye.

Nem mindig egyértelmű, hogy vajon allergiával nagy náthával van-e dolgunk. Fotó: Getty Images

Nátha vagy allergia? Így döntheted el

Mutatjuk, hogy a szakértők szerint melyik tünet mire utalhat.

Hetek óta tartó t üsszögés, orrfolyás, orrviszketés – szénanátha.

Hetek óta tartó t – szénanátha. Viszkető, vörös, könnyező szemek – ha mindkét szem érintett és nincs gennyes váladékozás, akkor valószínűleg nem fertőzéses eredetű, hanem allergiás kötőhártya-gyulladásról van szó, amely szintén szénanátha tünete lehet.

– ha mindkét szem érintett és nincs gennyes váladékozás, akkor valószínűleg nem fertőzéses eredetű, hanem allergiás kötőhártya-gyulladásról van szó, amely szintén szénanátha tünete lehet. Tartós orrdugulás – allergia, orrpolip vagy orrsövényferdülés is állhat a háttérben.

– allergia, orrpolip vagy orrsövényferdülés is állhat a háttérben. Köhécselés, ingerköhögés, éjszakai köhögőrohamok – asztma, krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatti garatfali csorgás (szénanátha).

Köhécselés, ingerköhögés, – asztma, krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatti garatfali csorgás (szénanátha). Sípoló légzés, szorító érzés a mellkasban és nehézlégzés – az asztma jellegzetes tünete, illetve a nem megfelelően kezelt allergia gyakori szövődménye.

Az AllergiaKözpont másik szakembere, dr. Tárnok Ildikó allergológus-tüdőgyógyász pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a légúti betegséget alapvetően az különbözteti meg az allergiától, hogy a fertőzés a felsorolt tünetek mellett láz is járhat, míg az allergia és az asztma sosem. Fontos eltérés továbbá, hogy a megfázásos panaszok egy-két hét elteltével általában maguktól is enyhülni kezdenek, az asztma és az allergia azonban nem múlik el és nem is mérséklődik, amíg a problémás allergén megtalálható a kül- vagy beltéri levegőben.

Ezért fontos, hogy kezeld az allergiát

Ha nincs lázad vagy egyéb, meghűlésre utaló panaszod, akkor elsőre talán megnyugodhatsz, mondván: „nem komoly a baj, csak egy kis allergia, ősszel elmúlik”. Csakhogy ezzel a felfogással több probléma is van: