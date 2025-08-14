Hibák, amelyeket sok allergiás elkövet – Ez rejtőzhet a makacs tünetek hátterében

Benne vagyunk a parlagfűszezonban, és hiába szedsz allergiagyógyszert, mégis úgy érzed, hogy a tüneteid nem enyhülnek? Meglehet, hogy valóban így van. De mi lehet ennek az oka? Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész vette sorra a lehetséges okokat.

Allergiagyógyszert szedek, miért nem múlnak a tünetek?

Dr. Moric szerint nem kirívó eset, ha valaki az évek óta bevált allergiagyógyszere ellenére bizonyos tüneteket, panaszokat tapasztal. Ilyen esetben mindig érdemes felkeresni a kezelőorvost, ugyanis egy felülvizsgálat során többféle indokra is fény derülhet. Ilyenek például az alábbiak.

Nem a jó gyógyszereket szeded

Könnyű mellényúlni, ha kivizsgálás nélkül, vény nélküli allergiagyógyszerrel próbálkozik valaki. Sok esetben egyszerre több gyógyszer kombinációjára, leggyakrabban antihisztaminra és szteroidra is szükség lehet a tünetek megszüntetéséhez. A személyre szabott kezelési tervet allergológus tudja összeállítani a tünetek és a vizsgálati eredmények alapján.

A korábbi kezelés már nem hatásos

Az allergiásoknak évente szükséges felkeresnie allergológust, még a pollenszezon előtt. Ilyenkor, ha szükséges, meg lehet ismételni az allergiatesztet, illetve fül-orr-gégészeti vizsgálatokat is el lehet végezni. Az orvos a tünetek és ezen eredmények birtokában az aktuális állapotunknak megfelelő kezelési tervet fog összeállítani, amellyel az adott szezonban is hatékonyan tudjuk enyhíteni allergiás tüneteinket.

Előfordulhat, hogy allergiánkat a gyógyszerek sem enyhítik. Fotó: Getty Images

Újabb allergiák

„Ha a korábbi évektől eltérően az allergiás tünetek más időszakokban is jelentkeznek, elképzelhető, hogy újabb, más anyagokra, allergénekre is kialakult az allergia. Ezt legkönnyebben allergiateszttel lehet ellenőrizni, és ha kiderül, hogy valóban bővült az allergének köre, a kezelést ennek megfelelően kell módosítani” – hangsúlyozza dr. Moric Krisztina. Hozzátette: a következő pollenszezon előtt 3 hónappal pedig érdemes elkezdeni az allergén immunterápiát is, amely már az adott szezonban jelentős könnyebbséget hozhat, néhány ismétlés után pedig akár a tartós tünetmentességet is el lehet érni a segítségével.

Kialakult orrcseppfüggőség

Ha eredménytelenül próbálkozunk például az orrdugulás kezelésével, már több készítményt is használtunk, akkor mindenképpen forduljunk fül-orr-gégészhez. A kivizsgáláson ellenőrzik, hogy nincs-e például orrpolip vagy idült orrmelléküreg-gyulladás a háttérben. A szakorvos azt is megfigyeli, hogy a tartósan használt nyálkahártya-lohasztó készítmények nem tették-e tönkre az orrnyálkahártyát vagy nem alakult-e ki orrcseppfüggőség. Ezt megelőzni mindig könnyebb, mint kezelni, de ez utóbbit is meg kell tenni. Ugyanakkor nem kell megijedni, a szteroidos orrspray hosszabb távon is biztonsággal alkalmazható allergiás orrtünetek ellen, csak be kell tartani az orvos utasításait.

Időjárási szélsőségek

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a pollennaptártól eltér az egyes allergén növények pollenszórásának ideje. A hirtelen jött felmelegedések miatt nem ritka, hogy több növény is egy időben kezd virágozni, a magas pollenterhelés pedig még inkább megviseli a szervezetet. Aki több pollenre is allergiás, annak ez az időszak különösen megterhelő lehet.

Hogyan csökkenthetők pollenszezonban a tünetek?

Pollenszezonban sem csak a gyógyszerek enyhíthetik a tüneteket. A szakorvos mindennapi szokásaink terén is jótanácsokkal szolgált a tünetcsökkentés érdekében.