Allergiás vagy a kisállatodra? Így tartsd tisztán az otthonod hatékonyan

Mutatjuk, hogyan tudjuk jelentősen csökkenteni az allergének jelenlétét az otthonunkban, kisállat mellett is.

Hogyan takarítsunk allergiás kisállattartóként? 

Az állatszőr-allergia hátterében valójában nem a szőr, hanem az állat nyálában, szőrében vagy leváló hámsejtjeiben található fehérjék állnak. Ezek a finom részecskék könnyedén megtapadnak a ruházaton, bútorokon vagy a levegőben, és légúti, szem- illetve bőrtüneteket válthatnak ki az érzékenyeknél. A cél tehát: otthonunk lehetőleg minél kevesebb allergént tartalmazzon. 

Állatmentes hálószoba 

Mivel az allergiás tünetek gyakran felerősödnek alvás közben, fontos, hogy a hálószoba legyen állatmentes zóna. Ez alapvető lépés a tünetek enyhítésére. Emellett érdemes minimalizálni a szőnyegek, nehezen tisztítható bútorok számát, mert ezek szinte allergén-megkötőként működhetnek

HEPA-szűrős porszívózás 

A hatékony takarítás kulcsa: HEPA-szűrős porszívó használata. Ez megakadályozza, hogy a porszívó visszapuffantsa az allergéneket a levegőbe. Ráadásul heti rendszerességgel végzett alapos porszívózás jelentősen csökkentheti a kilégzett allergének mennyiségét.

  • Egy klinikai tanulmány kimutatta, hogy intenzív HEPA-porszívózás jelentősen csökkentette a házipor- és poratka-allergének mennyiségét a szőnyegekben. 
  • A Mayo Clinic azt javasolja, hogy páratartalom ne haladja meg az 50%-ot.

Nedves törlés – az allergének hatékony eltávolítása

A felületek portalanítására nedves, mikroszálas kendő a leghatékonyabb. Ez megköti és eltávolítja a részecskéket, míg a száraz törlés csak felkavarja az allergéneket. Ezért ajánlott mindig felülről lefelé takarítani, hogy ne kelljen többször áttörölni ugyanazt a felületet.

A kedvenc fekhelyének gyakori mosása

Az állat fekhelye, a párnák és más textíliák rendszeres, forró vízben történő mosása segít eltávolítani az allergéneket és poratka-maradványokat.

Egy porszívó és egy macska.
Az állat fekhelyének rendszeres takarítása elengedhetetlen. Fotó: Getty Images

Napi és heti takarítási rutin

Egy jól felépített rutinnal jelentősen javíthat az otthon levegőminőségén és az allergiás tüneteken:

  • Naponta: gyors porszívózás (főleg forgalmas területeken), felületek nedves kendős letörlése, szellőztetés (csak szükség esetén).
  • Hetente: alapos HEPA-porszívózás, állat fekhelyének, textíliáinak magas hőfokon történő mosása.
  • Párhavonta vagy időszakonként: plüssjátékok fagyasztása és mosása, takarítóeszközök alapos tisztítása, szűrők ellenőrzése.

További tippek a tiszta otthonhoz

  • HEPA-szűrős légtisztítók használata csökkenti a levegőben lebegő allergéneket. 
  • Legyen minél kevesebb szőnyegünk, valamint használjunk rolós árnyékolókat.
  • Fontos a maszk viselete takarításkor, a heti ágyneműmosás, és kemény felületek preferálása a könnyebb tisztíthatóság miatt. 
  • Az otthoni levegő páratartalmának szabályozása az egyik legjobb módszer az allergének csökkentésére. A párás környezet elősegíti a poratkák és a penészgomba szaporodását.
  • Ez talán ellentmondásosnak tűnik, de valójában jobb, ha az ablakokat és ajtókat zárva tartjuk. Így megakadályozzuk, hogy a pollen és más kültéri allergének bejussanak a lakásba és ott megtelepedjenek.

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

