Allergiás vagy a kisállatodra? Így tartsd tisztán az otthonod hatékonyan

Hogyan takarítsunk allergiás kisállattartóként?

Az állatszőr-allergia hátterében valójában nem a szőr, hanem az állat nyálában, szőrében vagy leváló hámsejtjeiben található fehérjék állnak. Ezek a finom részecskék könnyedén megtapadnak a ruházaton, bútorokon vagy a levegőben, és légúti, szem- illetve bőrtüneteket válthatnak ki az érzékenyeknél. A cél tehát: otthonunk lehetőleg minél kevesebb allergént tartalmazzon.

Állatmentes hálószoba

Mivel az allergiás tünetek gyakran felerősödnek alvás közben, fontos, hogy a hálószoba legyen állatmentes zóna. Ez alapvető lépés a tünetek enyhítésére. Emellett érdemes minimalizálni a szőnyegek, nehezen tisztítható bútorok számát, mert ezek szinte allergén-megkötőként működhetnek.

HEPA-szűrős porszívózás

A hatékony takarítás kulcsa: HEPA-szűrős porszívó használata. Ez megakadályozza, hogy a porszívó visszapuffantsa az allergéneket a levegőbe. Ráadásul heti rendszerességgel végzett alapos porszívózás jelentősen csökkentheti a kilégzett allergének mennyiségét.

Egy klinikai tanulmány kimutatta, hogy intenzív HEPA-porszívózás jelentősen csökkentette a házipor- és poratka-allergének mennyiségét a szőnyegekben.

A Mayo Clinic azt javasolja, hogy páratartalom ne haladja meg az 50%-ot.

Nedves törlés – az allergének hatékony eltávolítása

A felületek portalanítására nedves, mikroszálas kendő a leghatékonyabb. Ez megköti és eltávolítja a részecskéket, míg a száraz törlés csak felkavarja az allergéneket. Ezért ajánlott mindig felülről lefelé takarítani, hogy ne kelljen többször áttörölni ugyanazt a felületet.

A kedvenc fekhelyének gyakori mosása

Az állat fekhelye, a párnák és más textíliák rendszeres, forró vízben történő mosása segít eltávolítani az allergéneket és poratka-maradványokat.

Az állat fekhelyének rendszeres takarítása elengedhetetlen. Fotó: Getty Images

Napi és heti takarítási rutin

Egy jól felépített rutinnal jelentősen javíthat az otthon levegőminőségén és az allergiás tüneteken:

Naponta : gyors porszívózás (főleg forgalmas területeken), felületek nedves kendős letörlése, szellőztetés (csak szükség esetén).

: gyors porszívózás (főleg forgalmas területeken), felületek nedves kendős letörlése, szellőztetés (csak szükség esetén). Hetente : alapos HEPA-porszívózás, állat fekhelyének, textíliáinak magas hőfokon történő mosása.

: alapos HEPA-porszívózás, állat fekhelyének, textíliáinak magas hőfokon történő mosása. Párhavonta vagy időszakonként: plüssjátékok fagyasztása és mosása, takarítóeszközök alapos tisztítása, szűrők ellenőrzése.

További tippek a tiszta otthonhoz

HEPA-szűrős légtisztítók használata csökkenti a levegőben lebegő allergéneket.

Legyen minél kevesebb szőnyegünk, valamint használjunk rolós árnyékolókat.