Bágyadt cicákat mentettek ki egy égő házból, oxigént kellett adni nekik

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Kigyulladt egy családi ház a napokban Heves megyében. A tűzoltók két bágyadt macskát mentettek ki a lángok közül, a mentők pedig azonnal megkezdték ellátásukat.

Egy Heves vármegyei településre riasztották hétfő délután az egri mentőket, ugyanis kigyulladt egy családi ház. „A ház lakói biztonságos távolságban tartózkodtak a tűztől, sérülést nem szenvedtek, de rettentően aggódtak macskáik miatt, akik a lángok közt rekedtek – olvasható az Országos Mentőszolgálat esetről írt beszámolójában.

Ez történt a bajba jutott macskákkal

A tűzoltók kimentették a lángok közül a két cicát, majd a mentők azonnal kezelésbe vették az állatokat. Oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak, így néhány perc múlva már láthatóan sokkal jobban érezték magukat a kis négylábúak.

A cicákat ezt követően állatkórházba szállították, a további ellátás és megfigyelés érdekében.

Így okozhat lakástüzet a macska

Az említett esetben a tűz keletkezésének körülményeiről nincsenek információink. Korábban azonban már írtunk arról, hogy a macskák képesek bekapcsolni a konyhában az indukciós főzőlapot, ezzel pedig akár tüzet is okozhatnak. 2023-ban nyárig három ilyen eset is történt.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

