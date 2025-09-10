Bágyadt cicákat mentettek ki egy égő házból, oxigént kellett adni nekik

Egy Heves vármegyei településre riasztották hétfő délután az egri mentőket, ugyanis kigyulladt egy családi ház. „A ház lakói biztonságos távolságban tartózkodtak a tűztől, sérülést nem szenvedtek, de rettentően aggódtak macskáik miatt, akik a lángok közt rekedtek” – olvasható az Országos Mentőszolgálat esetről írt beszámolójában.

Ez történt a bajba jutott macskákkal

A tűzoltók kimentették a lángok közül a két cicát, majd a mentők azonnal kezelésbe vették az állatokat. Oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak, így néhány perc múlva már láthatóan sokkal jobban érezték magukat a kis négylábúak.

A cicákat ezt követően állatkórházba szállították, a további ellátás és megfigyelés érdekében.

Így okozhat lakástüzet a macska

Az említett esetben a tűz keletkezésének körülményeiről nincsenek információink. Korábban azonban már írtunk arról, hogy a macskák képesek bekapcsolni a konyhában az indukciós főzőlapot, ezzel pedig akár tüzet is okozhatnak. 2023-ban nyárig három ilyen eset is történt.

