Játék közben a macskánk megkarmolhat, megkaparhat minket, és bár ezek a sérülések ártatlannak tűnhetnek, akár komoly betegség is kialakulhat miattuk. Az úgynevezett macskakarmolási betegségről a Cleveland Clinic osztott meg néhány fontos tudnivalót.

A macskakarmolási betegség tünetei és veszélyei

Többnyire egy macskakaparás nem jelent ránk komoly veszélyt, és megfelelő sebkezelést követően gyorsan be is gyógyul. Baj akkor lehet, ha az állat megfertőződött a Bartonella henselae nevű baktériummal, ami emberre is terjedhet, a macskakarmolási betegségnek hívott állapotot eredményezve. Szerencsére viszonylag ritka betegségről van szó, az Egyesült Államokban évente csak körülbelül 12 ezer embert diagnosztizálnak vele.

Egy ártatlannak tűnő karmolásból vagy harapásból is súlyos baj lehet. Fotó: Getty Images

Ezek töredékénél vált csak ki komoly megbetegedést, sokan tünetmentese, vagy csak enyhébb panaszokkal átvészelik. Akiknél mégis jelentkeznek a panaszok, azok általában az alábbiakat tapasztalják:

Bőr alatti dudorok vagy ciszták (papulák) vagy kiütés;

Duzzadt, fájdalmas nyirokcsomók (limfadenopátia);

Láz;

Izom-, csont- vagy ízületi fájdalmak;

Étvágytalanság vagy fogyás;

Fáradtság.

Ezek a tünetek általában 1-2 héttel a harapás vagy karmolás után jelentkeznek, így sokan nem is gyanakodnak arra, hogy a karmolásnak bármi köze lehet a megbetegedéshez. Ha megjelennek és nem múlnak a tünetek, valamint beazonosítható, hogy a macska karmolása okozta őket, akkor általában antibiotikummal kezelik a betegséget. Erre általában akkor van szükség, ha a beteg immunrendszere valamilyen más kórkép miatt eleve károsodott: ilyen lehet a már említett HIV-fertőzés, cukorbetegség vagy kemoterápia. Esetükben a betegség kiújulására is nagyobb az esély.

A macskák bolhamentesítése segíthet a macskapopuláció átfertőzöttségének csökkentésében. Macskánkkal való játszás során ne engedjük az állatot karmolni, harapni. Ha mégis megtörténik, a sebet azonnal fertőtlenítsük!