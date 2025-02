Begyulladt a cicád szeme? Így segíthetsz rajta

A szemgyulladás vagy kötőhártya-gyulladás egy viszonylag gyakori probléma a macskák körében. Hátterében állhat például allergia, valamilyen fertőzés, vagy akár más egészségi probléma is. Mutatjuk, mit tehetsz gazdiként!

Mutatjuk, mit tehetsz otthon azért, hogy kedvenced minél hamarabb meggyógyuljon. Fotó: Getty Images

A macska szemgyulladásának kezelése házilag

„Bár fontos, hogy állatorvoshoz forduljunk, ha a macskánk szemgyulladásban szenved, néhány otthoni kezelési módszer is segíthet enyhíteni a tüneteket és felgyorsítani a gyógyulást” – írta cikkében a Lucky Pet. Mint kiemelték, a szemgyulladás kezelése során az egyik legfontosabb dolog, hogy tiszta és higiénikus környezetet biztosíts a betegségben érintett cicádnak.

Rendszeresen tisztítsuk meg a macska alomtálcáját, hogy elkerüljük a fertőzések terjedését. Emellett győződjünk meg róla, hogy a macska alvóhelye is tiszta és száraz legyen” – részletezték.

A szem körüli terület alapos, de kíméletes megtisztítása szintén elengedhetetlen része az otthoni kezelésnek. Ehhez langyos vízzel átitatott, steril vattakorongot vagy vattapamacsot javasolt használni. Fontos, hogy minden törléshez új vattát alkalmazz, nehogy beszennyezd a kórokozókkal a mosáshoz használt vizet is, és esetleg a másik, még egészséges szemet is megfertőzd. A tisztogatást gyengéd mozdulatokkal végezd, nehogy további irritációt válts ki a macska szeméből.

A Háziállat Magazin állatorvos szakértője emellett azt is ajánlja, hogy a megtisztított szemet kend be antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású szemkenőccsel – de ne az ujjadat használd a művelethez, hanem egy fültisztítópálcikát! Mindezt ismételd néhány napig, közben viszont biztosíts nyugodt környezetet is kis kedvencednek, a stresszhatások ugyanis képesek súlyosbítani a szemgyulladást.

Mikor vidd állatorvoshoz a macskát?

Ha megpróbálkozol a macskád szemgyulladásának otthoni kezelésével, természetesen nagyon fontos, hogy szorosan figyelemmel kísérd macska szemét és állapotát. Ha a cica szeme néhány nap elteltével sem mutat javulást, vagy akár még súlyosbodik is a probléma, mielőbb vidd el őt állatorvoshoz!