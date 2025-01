Eltűnt a macskád? Ez legyen az első lépés!

Kovács Tímea, a Keresőkutyás Szolgálat Alapítvány kurátora mondta el az azenmacskam.hu-nak, hogyan tudhatod biztonságban házikedvencedet.

Nem mindig könnyű észrevenni... Fotó: Getty Images

A lakásban tartott cicák a bukóra hagyott ajtón, ablakon is meg tudnak lógni, de fenn is akadhatnak, így pedig akár meg is fulladhatnak. Legjobb, ha macskahálókat szerelsz az ablakokra és a teraszajtóra is!

Panelház szerelőjáratába tévedt egy cica, ahonnan aztán nem tudott egyedül kijutni és másfél hétig raboskodott. Így mentették ki.

Ha már megtörtént a baj, és elveszett a cica

- Jelezd 24–48 órán belül az alapítvány felé az eltűnést!

- A kutyák menekülnek, a cicák rejtőzködnek. Tedd tehát szabaddá az esetleges búvóhelyeket (például pincét, padlást, sőt akár a környező házakba is bejutást kellhet kérni) a keresők számára!

A cica megtalálásával még nincs vége a metódusnak, hiszen be is kell fogni őt. Olykor a gazdinak ez sikerül, néha viszont szükséges egyéb eszközöket is bevetni

– avat be a szakember.