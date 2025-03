8 ok, amiért a macskád kíváncsi

Ok nélkül leütik a nekik nem tetsző tárgyakat a pultokról, képesek olyanokká válni, mint egy folyadék, hogy idegen helyekre is beférjenek, és még sorolhatnánk. – elemzi hosszasan cikkében a The dog people.

Ez a furcsa macskaszerű viselkedés egyetlen szóval leírható: kíváncsiság. A kíváncsiság egyértelműen macskatulajdonság, de miért mutatják ki a macskák ilyen vicces módon? A dobozokba bújástól kezdve a falak mögé ragadásig a macska kíváncsi viselkedése a DNS-ükre és a neveltetésükre vezethető vissza.

A macskák kíváncsiak a vadmacska őseiktől örökölt túlélési ösztönök miatt, akik egyszerre voltak ragadozók és zsákmányok - mondja Mikel Delgado, Ph.D., macskaszakértő a The Pet People oldalain. Emiatt, és telhetetlenül játékos személyiséggel párosulva egy kíváncsi (néha bizony szemtelen) macskát eredményezhet.

Amíg nem tanítjuk meg macskáinkat a nyávogáson és a fejütésen túl is kommunikálni, soha nem tudjuk pontosan, mi mozgatja őket. A meglévő tudomány - és a kíváncsi macskával való emberi lakhelyünk évekig tartó megosztása alapján - a következőket tudjuk arról, hogy miért kíváncsiak a macskák.

Ez az ösztönük és a zsákmányszerzési hajtóerőjük

„A macskák mezopredatorok” - magyarázza Dr. Delgado. Ez azt jelenti, hogy az állatvilágban ragadozók és zsákmányok is egyben. "A macskáknak mindig tisztában kell lenniük azzal, hogy mi történik a környezetükben. Nem engedhetik meg maguknak, hogy elszalasszanak egy alkalmat az étkezésre, de óvatosnak kell lenniük minden veszéllyel szemben" – mondja. Az állandó megfigyelés, vizsgálat és tanulás (kíváncsiság!) a macskafélék túlélésének eszköze.

A macskák fiziológiailag felfedezésre születtek

A macskák csodálatos tulajdonságokkal születnek, amelyek miatt együttesen kiváló vadászok és alattomos zsákmányok. Az önállóan mozgó fülük hegyétől a hátsó lábukon lévő kéztőbajuszig a macskák mindig ráhangolódnak és felfedezik környezetüket.

A macska belső füle annyira csodálatos, hogy állítólag a légnyomás csökkenése miatt vihart éreznek. Kis orrukban 40-szer több szaglóreceptor van, mint a miénkben, és a szemükben hatszor-nyolcszor annyi érzékelő van, mint az embereknek. Egy ilyen élénk és élő világban nem csoda, hogy a macskák természetüknél fogva kíváncsiak mindenre.

Túl okosak ahhoz, hogy mozdulatlanul maradjanak

"Az élénk elmék definíció szerint kíváncsiak" - jelentette Stephen Grand, kutató. "A macskák gyakran beragadnak a fákba, beszorulnak a szemetesekbe, vagy sündisznókkal játszanak - mindezt a kíváncsiság nevében."

„A kíváncsiság és az intelligencia közvetlenül összefügg” - mondta. „A macskák okosak. Tehát kíváncsiak, és mivel kíváncsiak, mindig tanulnak.”

Fiatalok és tanulnak

Dr. Delgado szerint a cica, életes során a kíváncsiság nagy valószínűséggel erős, élethosszig tartó asszociációkat alakít ki. "A cicák általában kíváncsibbak, mert olyan dolgokat tanulnak a környezetükben, amelyekkel még soha nem találkoztak" – mondja. "Annak megállapításához, hogy valami biztonságos-e, a cica érdemes megnézni, lassan megközelíteni, esetleg megérinteni, megszagolni vagy megízlelni."

A macskákról nem ismert, hogy elveszítenék kíváncsiságukat az életkor előrehaladtával. Ehelyett kevésbé nyitottak a pozitív asszociációk kialakítására, és kevésbé valószínű, hogy vadonatúj ingerekkel találkoznak.

"A macska legérzékenyebb időszaka két és kilenc hetes kor között van" - magyarázza Dr. Delgado. "Ezt követően sem arról van szó, hogy a tanulás ajtaja bezárul, de lassabban alakulhatnak ki pozitív asszociációkat az új tapasztalatokkal, és óvatosabbak lehetnek."

Éhség és keresés

Tény az is, hogy a lakásban tartott macskák kíváncsian (és huncutul) kikutatják a pultot a következő harapnivalójukhoz - közvetlenül étkezés után. A macskák kíváncsian keresnek ételt, amikor éhesek, de az élelem keresése nem mindig esik egybe az éhségérzettel.

"Ha a macskák megvárnák, amíg éhesek lesznek a vadászat előtt, nagy a kockázata annak, hogy éhen halnak a vadászat és a zsákmány elfogásának nehéz természete miatt" Kíváncsi macskája egyszerűen a következő étkezésre készül abban a ritka esetben, ha a vacsorát nem szolgálják fel.

A kíváncsiság segít a macskáknak éberek maradni

A kíváncsiság valószínűleg nagy szerepet játszott a vadon élő macskák biztonságának megőrzésében. "Az emberekkel ellentétben a macskák mindig készen állnak arra, hogy megtámadják a zsákmányt, vagy megvédjék magukat egy nagyobb ragadozótól" - mondja Dr. Delgado.

Amikor új tereket vezetnek be, a merész és félénk macskák elegendő kíváncsiságot fejeznek ki ahhoz, hogy megfelelő helyet találjanak a védelem vagy a menekülő ragadozó megtámadására. A merészebb macskák talán meg akarják érinteni, megszagolni és megkóstolni az új teret, ahol étel, víz és szükségük elvégzésének jeleit érzékelik.

Így hívják fel magukra a figyelmedet

Ami a kedvenc szobanövényed iránti kíváncsiságból indult, gyorsan szórakoztató játékhoz és figyelemfelkeltő tevékenységhez vezethet macskád számára. Amikor macskád a konyhapultra ugrik, vagy manccsal ütögeti a növényeidet, valószínűleg azért csinálja, hogy felkeltse az ember figyelmét.

Problémává válhat a kíváncsiság?

A kedvenc szobanövény leveréséhez hasonlóan, a kíváncsiság is romboló vagy nemkívánatos viselkedéshez vezethet. Dr. Delgado azt mondja, hogy legyünk óvatosak. Általában van egy mögöttes szükséglet, amelyet a macskánk keres.

"Nem tartanám az agresszív viselkedést a kíváncsiság jelének" - mondja Dr. Delgado. Összpontosítsunk arra, hogy macskánknak egészséges és vonzó környezetet biztosítsunk. Az olyan természetes viselkedési formák, mint a mászás, a kaparászás és a vadászat, mint egészséges lehetőségek, véget vethetnek az ártatlan kíváncsiság által kiváltott nemkívánatos viselkedésnek.Az űrlap alja