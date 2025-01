Öt kutyafajta, ami kisgyerekes család mellé ideális

A vékonyabb felhőzettel borított tájakon is megvastagszik, majd késő délután nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet. Napközben helyenként, majd késő este az északnyugat felől érkező hidegfronti felhőzetből egyre többfelé várható eső, zápor. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, a Dunántúlon egy-egy viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ennél több fokkal hidegebb az északkeleti határvidéken lehet. Izgatottság, az ingerküszöb csökkenése is jelentkezhet a fronthatás miatt.