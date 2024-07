Így óvjuk meg kisállatunkat a hőségtől

Az elmúlt hetekben országszerte sorra dőltek meg a melegrekordok, és eddig úgy tűnik, a nyár további részében is fel kell készülnünk a forróságra. A velünk élő kutyák, macskák és más háziállatok szintén szenvedhetnek a forró időben, kiemelten fontos ezért odafigyelnünk az ő egészségükre is. Mit tehetünk, hogy megóvjuk őket a forróságtól és a kiszáradástól?

Így óvjuk a kutyát a hőségtől

Fajtától és alkattól függetlenül minden kutyát megviselhet a nagy hőség, a nagyobb testű, sötétebb színű kutyák azonban különösen szenvedhetnek ezekben a hetekben. A kutyák egyébként nem tudnak izzadni, pusztán lihegés segítségével vezethetik el a szervezetükből a hőt, ez azonban ilyen extrém forróságban már nem mindig elegendő. Az állat ilyenkor hűvös, árnyékos helyre vonul, keresi a hidegebb felületeket, amelyre fekve a saját testhőmérsékletét is csökkentheti. Segítsük ebben, biztosítsunk számára olyan hűs, árnyékos területet, ahova visszavonulhat!

A nagy forróság az állat szervezetét is próbára teszi. Fotó: Getty Images

A nagy forróságban sem lehet kihagyni a sétákat, pláne ha az eb a lakásban él velünk. A forró beton ugyanakkor megégetheti a tappancsait, fájdalmas sebeket ejtve rajtuk. Érdemes tehát kora délelőttre és késő délutánra időzíteni ezeket a sétákat, az árnyékos helyeket keresve ilyenkor is. Azzal is védhetjük az állat mancsait, ha a forró aszfalt helyett lehetőség szerint minél több füves területen sétáltatjuk.

Ha autóban utaztatnák az állatot, semmiképpen se hagyjuk egyedül a járműben, a nagy forróság miatt ugyanis az utastér belső hőmérséklete percek alatt kritikus mértékre emelkedhet. Akkor is életveszélyben lehet a bent hagyott állat, ha az ablak le van eresztve. Fontos akkor is gondoskodnunk az állat biztonságáról, ha a lakásunkban hagytuk: sötétítsünk be, esetleg a légkondicionálóval hűtsük le indulás előtt a belső helyiségek hőmérsékletét.