Beszakadt a jég egy kutya alatt. Mutatjuk, hogyan élte túl

„Január 15-én a reggeli órákban Győrbe, a Mosoni-Duna holtágához riasztották a tűzoltókat, ahol egy kutya ráment a vékony jégre, és az bizony beszakadt alatta” – közölte Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Búvárruhás tűzoltó sietett a kutya segítségére

Mint írták, az egyik tűzoltó búvárruhába öltözött és boardot vett magához. Megvárta, amíg társai kötelet kötnek rá, majd indult is a jeges vízbe, hogy megmentse az állatot. A mentésről videó is készült.

Hogyan került ekkora bajba a kutya?

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy a kutya séta közben rohant el. Gazdája már csak a mentés végén érte őt utol, és azonnal állatorvoshoz is vitte a kissé kihűlt állatot.

Az esetről beszámoló bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett. „Le a kalappal a tűzoltó és társai előtt!” – fogalmazott Erika, míg Ferenc a következőket fűzte a történtekhez.

Bármiféle ítélkezés nélkül: egy kutyasulis engedelmességi foglalkozás rengeteget segít, hogy bármikor bárhonnan behívható legyen a kutya.”

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images