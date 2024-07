Az emberéhez hasonló jogokkal ruházná fel a bálnákat az új-zélandi maori őslakosok királya, Tuheitia. Ezt egyebek mellett az egészséges környezetük biztosítása és populációjuk helyreállítása érdekében vezetné be.

Nincsenek a bálnáknál nagyobb emlősök a bolygón. Fotó: Getty Images

Új-Zélandon már korábban is születtek olyan törvények, amelyek jogalanyként ismerték el például a maorik számára spirituális jelentőségű Taranaki vulkánt és a Whanganui folyót. A király a veszélyeztetett bálnákat is ugyanilyen státusszal ruházná fel. Felhívásához Travel Tou Ariki, a Cook-szigetek őslakos törzsfőnöke is csatlakozott.

Az őslakos vezetők szerint népük tudását a tudománnyal ötvözve "holisztikusabb megközelítéssel" kellene megvédeni a bálnákat. Továbbá kulcsfontosságúnak tartják védett tengeri területek létrehozását. Mint Travel Tou Ariki elmondta: a bálnák létfontosságú szerepet játszanak az óceánok egészséges ökoszisztémájában, és létszámuk csökkenése felborítja a tengerek életének érzékeny egyensúlyát.

"Sürgősen cselekednünk kell, hogy megvédjük ezeket a csodálatos teremtményeket, mielőtt túl késő lenne" - magyarázta. A bálnák a Föld legnagyobb emlősei, a kék bálnák hossza akár a harminc métert is meghaladhatja, a súlyuk pedig elérheti a 200 tonnát. A 13 nagy bálnafaj közül a Természetvédelmi Világalap (WWF) besorolása szerint hat tartozik a veszélyeztetett vagy sérülékeny fajok közé.