Miért fontos kisállatoknál a féregtelenítés?

Emberekre is veszélyes férgek

A kutyákban előforduló bélférgek egyes fajai az emberre is veszélyt jelentenek, ezért közegészségügyi jelentőségük nem elhanyagolható. Az ostorféreg lárvái a bőrön átjutva, majd annak alsó rétegében megtelepedve erős viszketéssel és gyulladással járó megbetegedést okoznak. A peték a szájon át kerülhetnek be az emberi szervezetbe, és a bélfalon átjutva tovább vándorolnak a szervezetben. Először a szívbe és a májba kerülnek, majd a központi idegrendszer védelmi vonalát törhetik át, és akár kómát is okozhatnak. Speciális változata a megbetegedésnek, amikor a Toxocara canis lárvája a szemüregbe kerülve - szélsőséges esetben - akár vakságot is okozhat. Ezeknek a fertőzéseknek különösen a kisgyermekek vannak kitéve, méghozzá a játszótéri homokozókban, ahol kutya- (vagy macska-) széklettel érintkezhetnek.

Bélférgesség tünetei kisállatoknál

Amennyiben az alábbi tünetek közül akár egy is jelen van, erős a gyanú a férgességre:

hasmenés, a széklet esetenként vért is tartalmazhat

súlyvesztés

száraz, fénytelen szőrzet

az állat általános állapota rossz

hányás, melyben néha maguk a férgek is megtalálhatóak.

A kutyáknál és a macskáknál legszélesebb körben az orsóférgek, a galandférgek, az ostorférgek és a horgasfejű férgek elterjedtek.

Orsóférgek

Az orsóférgek közül a Toxocara canis, illetve a Toxascaris leonina a leggyakoribb, utóbbi macskáknál is előfordulhat. Afertőzéslegsúlyosabb tünetei a fiatal állatoknál jelentkeznek, sokszor már a peték székletben való megjelenését megelőzően. Mivel nem alakul ki védettség, a felnőtt állatok egy részét többször is megbetegítheti a Toxocara canis, ekkor azonban alvó állapotban lesz, tüneteket nem okoz, és csak bizonyos stresszhatásokra, például a vemhesség utolsó szakaszában válik újra aktívvá.

Ostorférgek

Az ostorférgek közül a leggyakoribb a Trichuris vulpis. A fertőzött állat kórosan lesoványodik és nyálkával borított a széklete. Extrém fertőzéseknél több ezer féreg is található, amely vérzéses vakbél-, illetve vastagbélgyulladást okoz, továbbá dehidráció, anémia, sőt elhullás is bekövetkezhet.

Horgasfejű férgek

A horgasfejű férgek pici, vékony férgek, melyek nevüket a fejükön található speciális szájszervükről kapták. Leggyakoribb fajuk az Ancylostoma caninum. A vékonybél falához erősítik magukat, és vérszívással táplálkoznak. Ennek hatására anémia alakul ki az állatokban, amely jól felismerhető a halvány nyálkahártyákról. Azok a kiskutyák, amelyek túlesnek a fertőzésen, a továbbiakban immunitást szereznek, és már csak enyhe tüneteket mutatnak. Krónikus formában gyakran jelen van idősebb kutyákban - ezeknél csökkenő testsúlyban és étvágytalanságban, vérszegénységben mutatkozik meg.

Galandférgek

Kutyák és macskák leggyakoribb galandférge a Dipylidium caninum, más néven az uborkamagképű galandféreg. A galandféreg bolhák közvetítésével is az állatokra kerülhet, a bolha ugyanis a galandféreg köztigazdája. Ezt szőrzetük tisztogatása közben az állatok könnyen lenyalják, így elkapják a fertőzést - ezért nagyon fontos azonos időben a külső élősködők elleni rendszeres védekezésre is figyelmet fordítani.

Prevenció

A kifejlett kutyákat, macskákat háromhavonta, a férgek szaporodási ciklusához igazodva kell kezelni - bár egyes egyedeknek rendszeresebb vagy épp kevésbé gyakori féregkezelésre van szükségük. A kiskutyákat négy- és tizenkét hetes kor között kéthetente gyógykezelni kell, mivel éretlen immunrendszerük miatt egyetlen dózis nem elegendő, hogy felszámolja az anyától kapott parazitákat (az anyatejen keresztül vagy az ellést követően a környezetből is elkaphatják a fertőzést).

Kereskedelmi forgalomban széles spektrumú féreghajtók kaphatók, melyek kombinált hatóanyagot tartalmaznak, ezért az összes felsorolt féregtípusra kellő biztonsággal használhatóak. Létezik tabletta, paszta, sőt ha nehézségbe ütközik a gyógyszer beadása, spot-on készítmény is. Alkalmazásuk előtt mindig egyeztessünk állatorvosunkkal, aki segít a legmegfelelőbb készítmény kiválasztásában.

A szép őszi idő csábít minket a szabadba: szívesen kirándulunk kedvencünkkel (és bátorítanánk is erre mindenkit!) a színesbe öltözött fák között. Fontos tudni azonban, hogy a paraziták ilyenkor még aktívak, így kedvencünk továbbra is veszélyeknek van kitéve. Hogyan tartsuk távol a parazitákat a kutyánktól?

Galandférgesség esetén óvjuk a kutyánkat a bolhákkal mint köztigazdákkal való érintkezéstől, de sok esetben a nyers hús adása is problémát okozhat. A gyógyszeres terápia mellett fontos megtenni további lépéseket is annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a környezet fertőzöttségét, mivel a féregpete sok éven át életben maradhat. Távolítsuk el a bélsarat mindenhonnan, ahol gyermekek gyakran megfordulnak, és az alapvető higiéniai intézkedéseket is tegyük meg (amilyen például az étkezés előtt a kézmosás), hogy csökkentsük a féregfertőzés kockázatát.