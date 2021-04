Koronavírus: a legyek is terjeszthetik?

Koronavírus: tényleg terjeszthetik a szúnyogok? Kattintson, és kiderül!

Egy évvel a pandémia kezdete után már jól tudható, hogy a SARS-CoV-2 vírus elsősorban cseppfertőzés útján terjed, a fertőzött személyek levegőbe kerülő nyálcseppjeinek közvetítésével. Számos kutatás vizsgálta már, milyen körülmények segítik elő a terjedését, így például bizonyítást nyert, hogy a koronavírus bizonyos tárgyak felületén hosszabb ideig fertőzőképes maradhat, azaz a fertőzött mintával való érintkezés is veszélyes lehet. Az állatok vírushordozó szerepéről is születtek már tanulmányok, amelyekről a Házipatika.com oldalon is beszámoltunk. Tavaly nyáron, a szúnyogszezon kezdete előtt kifejezetten azt vizsgálták a kutatók, hogy az apró vérszívók továbbíthatják-e a fertőzést emberről emberre. Akkor megnyugtató eredmények születtek, lévén a szúnyogcsípés útján nem terjed a koronavírus-fertőzés. Egy amerikai kutatócsoport legfrissebb tanulmányában annak járt utána, hogy a házilegyek szerepet játszhatnak-e az új típusú koronavírus terjesztésében.

Laboratóriumi körülmények között a házilegyek is képesek terjeszteni a koronavírust. Fotó: Getty Images

A Kansas Állami Egyetem és Agrárkutatási Szolgálat szakértői tanulmányukról a Parasites and Vectors című folyóiratban is beszámoltak. Az eredmények, melyekről a News Medical portál is hírt adott, azt mutatták, hogy azok a házilegyek, akik kapcsolatba kerülnek egy fertőzött embertől származó nyálcseppekkel, akár 24 órán keresztül hordozhatják a SARS-CoV-2 vírust, mi több, a vírus RNS-ét akár terjeszthetik is a közvetlen környezetükben.

250 kórokozót terjeszthetnek

A jelenség nem egyedülálló, tudvalevő ugyanis, hogy a házilegyek számos bakteriális, vírusos és parazitafertőzést közvetítői lehetnek mind más állatok, mind pedig az emberek számára. A rovar több mint 250 különféle kórokozót képesek hordozni és továbbadni. A többi ízeltlábúhoz hasonlóan a legyek is táplálkozás közben találkozhatnak a kórokozókkal, majd azt a szárnyaik, a lábaik és a szájrészeik közvetítésével képesek továbbadni más élőlényeknek, akikkel közvetlen kapcsolatba kerülnek. Annak érdekben, hogy kiderítsék, a SARS-CoV-2 vírust is hordozhatják-e a legyek, a tudósok két külön vizsgálatot végeztek el. Először a házilegyek fertőzőképességét térképezték fel az után, hogy koronavírussal fertőzött táptalajjal vagy tejjel érintkeztek a rovarok.

A második körben azokat a különböző felületmintákat vizsgálták meg, amelyekre a fertőzésnek kitett legyek rászálltak.

A begyűjtött minták jelentős részében sikerült kimutatni a koronavírus örökítőanyagát, és bizonyos minták a fertőzőképes vírust is tartalmazták, 4 és 24 órával a begyűjtésük után. Ez azt jelenti, hogy a házilegyek képesek lehetnek a fertőző koronavírus terjesztésére a környezetükben. Jó hír azonban, hogy a rovarok alacsony koncentrációban tudják csak hordozni és átadni a vírust, ami nagyban korlátozhatja a SARS-CoV-2 terjedését és a megbetegítő képességét. Laboratóriumi körülmények között tehát a házilegyek képesek terjeszteni a koronavírust, ám az, hogy ez egészségügyi veszélyekkel járhat-e a való életben, további vizsgálatok után derülhet ki.

Habár jelenleg nincs rá bizonyíték, hogy a háziállatoknak bármilyen szerepe lenne a járvány terjesztésében, azt régóta igazolták, hogy bizonyos állatok elkaphatják és tovább is adhatják a koronavírust.