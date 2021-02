Szezonálisan visszatérhet a SARS-CoV-2

Az új típusú koronavírus brit mutánsával fertőzött emberek négy másik személyt is megtudnak fertőzni - részletek itt.

A Bécsben működő Cebina biotechnológiai kutatócég vezetője, Nagy Eszter orvoskutató a 444.hu podcast-adásában elmondta, valószínű, hogy a mostani világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus a jövőben szezonálisan visszatér, így újra és újra be kell majd oltatni magunkat ellene. Ezt viszont nem minden, most engedélyezett és alkalmazott oltással lehet megtenni. A 20 éve gyógyszer- és vakcinafejlesztéssel foglalkozó szakember szerint ugyanis a vektorvírusos technológiát alkalmazó oltások (ilyen az oxfordi AstraZeneca és az orosz Szputnyik V) egy év múlva már nem biztos, hogy védettséget nyújtanak annak, aki most megkapja őket. Hozzátette, ettől persze a mostani koronavírus-járvány leküzdésében ezeknek az oltásoknak is nagyon fontos szerepük van. Nagy Eszter szerint kifejezetten jó dolog, hogy Magyarországon többféle oltás is elérhető - szerinte minden olyan oltás jó, amelynek hatásossága 80 százalék fölött van.

A portál kérdésére az orvoskutató azt is elmondta, az új típusú koronavírus mutációi komoly kihívás elé állítják a vakcinagyártókat, de ha viszonylag hamar sikerülne beoltani elég embert ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás, akkor a további variánsok kialakulásának kockázata is csökkenhet.

A Moderna koronavírus elleni vakcináját - melyből tíz adagot lehet kinyerni egy fiolából - felbontás után hat órán belül fel kell használni. Egy Houstonban dolgozó orvos ezt tette, de kirúgták és beperelték. Erről részletesebben ide kattintva olvashat korábbi cikkünkben.