Mutatjuk, miért baj, ha légy száll az ételre

Milyen rovaroktól kell tartanunk a jó idő beköszöntével? Részletek itt.

A házilegyek úgy táplálkoznak, hogy a nyaló-szívó szájszervükkel folyadékot szívnak fel. Ilyenkor ráöklendezik az ételre nyálukat is, amiben bármi jelen lehet, amit előzőleg megettek, így akár valamilyen romlott élelmiszer vagy éppen fekália maradványai is - olvasható a brightside.me cikkében. Lássuk be, már ez sem hangzik túl gusztusosan, ahogy az sem, hogy bele is petézhetnek a szabadon hagyott ételbe. Amennyiben véletlenül elfogyasztjuk az ilyenkor kikelő légylárvákat, az akár mérgezést is okozhat.

A házilegyek számos fertőzéses megbetegedést okozhatnak. Fotó: Getty Images

Fontos tehát, hogy soha ne hagyjunk kint fedő vagy egyéb takarás nélkül olyan ételt vagy ételmaradékot, amelyet később még el szeretnénk fogyasztani. A legyek ráadásul nagyon sok kórokozót is hordozhatnak. A szingapúri Nanyang Technological University egy korábbi tanulmánya szerint például egy légy minden lépésével mikrobák egész telepeit hagyja hátra, azaz akár a lábaikról is veszélyes vírusok, baktériumok kerülhetnek az ételbe. Kutatások szerint a házilegyek legalább 65-féle, emberre veszélyes betegséget képesek terjeszteni, beleértve akár a kolerát vagy a leprát is. Ráadásul nemcsak ránk, emberekre, hanem az állatokra is veszélyesek ezek a rovarok, hiszen megfertőzhetik például a baromfikat vagy a sertéseket is.

A problémák megelőzése érdekében nagyon szigorúan be kell tartani az élelmiszerekre vonatkozó higiéniai előírásokat. Evés, főzés, illetve minden olyan alkalom előtt, amikor élelmiszerhez nyúlunk, mossunk alaposan kezet. Fedetlenül se nyers, se főtt ételt ne hagyjunk olyan helyen, ahol légy (vagy bármilyen más rovar) rászállhat, vagy érintkezhet vele. Ha étkezés közben légy közelíti meg az asztalunkat, figyeljünk rá, hogy semmiképp se szálljon rá az ételre, sem pedig a evőeszközökre, szalvétákra. Ha pedig valahol fedetlenül hagyunk ételt, és legyeket látunk rajta, akkor azt már inkább ne fogyasszuk el.