Invazív gekkók élnek a fővárosban

Gulyás Kis Csaba, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa a Sokszínű Vidéknek elmondta, hogy különleges, Magyarországon nem őshonos gekkók bukkannak fel Budapesten. Legutóbb egy Kotschy-gekkót sikerült lefotóznia, amely a Balkánon terjedt el.

Egy Kotschy-gekkó. Fotó: Getty Images

"Idén június 20-án fotóztam Budapesten a Tompa utcában. Ez az élőlény viszonylag jól tolerálja a hidegebb teleket is, valószínűleg ezért esett a választás erre a fajra a telepítői részéről. Budapesten több zónában is előfordulnak. A legtöbb adat a Ferenc körút, Tompa utca környékéről van. Tudomásom szerint 5-6 helyről. Általában a meleg estéken aktívak, amikor legalább 20 fok van, de néha nappal is. Olasz skorpióval találkoztam ugyanilyen behurcolt fajként Budapest környékén" - nyilatkozta. Azt is elmondta, hogy a gekkók nem őshonosak a Kárpát-medencében, de a jégkorszakot megelőzően előfordulhattak itt, más mediterrán fajokkal együtt.