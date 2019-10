A világ legöregebb kisállatai

A Guinness World Records számos állatfajra vonatkozóan tart nyilván életkori rekordokat. Az alábbiakban kifejezetten a kedvtelésből tartott fajok valaha élt legidősebb egyedeit vesszük sorra.

A legöregebb kutya

Hány emberévnek felel meg egy kutyaév? Mi igaz a héttel szorzás elméletéből? Részletek itt.

Közismert, hogy a kutyafajták átlagos élethossza nagyban függ a testmérettől, így például a tacskók akár 15 évet is megélhetnek, míg a nagyobb méretű fajták tagjai sok esetben csak 10-11 évig maradnak az emberrel. Akadnak persze átlag feletti ebek e tekintetben, közülük is kiemelkedik ugyanakkor egy pásztorkutya, Bluey. Miután 1910-ben az ausztráliai Rochesterben élt Les Hall befogadta, Bluey hosszú éveken keresztül terelt marhákat és birkákat. Néhány hónap híján 30 éves volt már, amikor 1939. november 14-én elaltatták.

A legöregebb macska

Hasonlóan a kutyákhoz, a macskák átlagos élethossza is körülbelül 10-15 év között mozog. Jellemző, hogy a szabadon tartott egyedek rövidebb életűek, míg a szobacicák társaságát átlagosan akár kétszer annyi ideig is élvezhetik a gazdik. Amit állattartóként megtehetünk, hogy kedvencünket a szükséges tápanyagokban gazdag élelmiszerekkel etetjük, elegendő mozgáslehetőséget biztosítunk számára, óvjuk a kültéri és egyéb veszélyforrásoktól, illetve rendszeresen elvisszük állatorvoshoz úgy megelőzési, mint - már meglévő betegségek esetén - kezelési céllal. A valaha volt legidősebb macska 38 évig és 3 napig élt a texasi Austinban: Creme Puff 1967. augusztus 3-én született, majd egészen 2005. augusztus 6-ig maradt gazdájával, Jake Perryvel. Érdekesség, hogy a Creme Puff előtti csúcstartó, Grandpa Rex Allen szintén Jake Perry cicája volt.

A világ legöregebb aranyhala több mint négy évtizeden át úszkált. Fotó: iStock

A legöregebb hörcsög

Bármennyire is imádni valóak, a hörcsögök sajnos csak rövid ideig aranyozzák be a család napjait. Átlagos élettartamuk 18-24 hónap, aminek tükrében igazán matuzsálemi kort élt meg egy brit hölgy, Karen Smeaton hörcsöge: az Anglia északkeleti részén fekvő Tyne&Wearben élt rágcsáló négy és fél évig ropogtatott zöldségeket.

A legöregebb csincsilla

Nomen est omen, ahogy a mondás tartja. A világ leghosszabb életű csincsillája a Radar nevet kapta, s volt is alkalma több kontinenst feltérképezni, hiszen gazdája, Christina magával vitte, amikor 2002-ben átköltözött a tengerentúlra. Radar 1985. február 1-jén született Németországban, majd 29 évvel és 229 nappal később, 2014. szeptember 18-án pusztult el a kaliforniai Actonban.

A legöregebb tengerimalac

Amikor valaki tengerimalacot fogad be az életébe, legalább 4-8 év együtt töltött idővel számolhat, ami voltaképpen nem is kevés egy legfeljebb egy kilogramm körüli rágcsálóhoz képest. Ezen is jóval túltett ugyanakkor Snowball, avagy magyarul Hógolyó, amely 1979. február 14-én született, majd 14 évet és 10,5 hónapot élt az angol Nottinghamshire megyei Binghamben. Érdekesség, hogy a Guinness World Records számos további rekordot is számon tart tengerimalacokkal kapcsolatban. Így például a leghosszabb ugrást szintén egy brit malac, Truffles mutatta be, amely 2012. április 12-én 48 centimétert tett meg a levegőben ívelve, míg a 10 méteres síkfutás időcsúcsát Flash állította fel 2009. július 27-én 8,81 másodperccel Londonban.

A legöregebb nyúl

A nyuszik valamivel tovább élnek a tengerimalacoknál, a csúcstartó ugyanakkor ezeknél az állatoknál is jelentősen túltett a 8-12 éves átlagon. Flopsyt 1964. augusztus 6-án fogták be a tasmániai Longfordban, ahol ezt követően 18 évig és 10,75 hónapig maradt gazdájával. Flopsynak egyébként könnyen kihívója akadhat a közeljövőben, hiszen az amerikai Liz Rench által gondozott Mick már a 16. születésnapját ünnepelte idén február 16-án az Illinois állambeli Berwynben. A hölgy saját bevallása szerint már két évtizede tart nyulakat, ugyanakkor még soha nem volt olyan állata, amely 13 évnél tovább élt volna. Mick egészsége sajnos már nem a régi, mivel látását szürkehályog, mozgását pedig porckopás nehezíti, illetve 2017-ben elkapott egy súlyos, az esetek felében végzetes parazitafertőzést is, amiből azóta is lábadozik. Jó hír ugyanakkor, hogy az étvágyára nem lehet panasz.

A legöregebb papagáj

Nem csalás, nem ámítás: a világ legöregebb papagája 82 éves és 88 napos volt, amikor 2016. augusztus 27-én gyorsan és visszafordíthatatlanul leromló egészségi állapota miatt elaltatták a chicagói Brookfield állatkertben. A Cookie névre keresztelt inkakakadu becslések szerint 83 éves is elmúlt már ekkor, ám a megfelelő dokumentáció hiányában az életkorát attól a naptól számítják hivatalosan, amikor megérkezett az Egyesült Államokba az ausztráliai Taronga állatkertből. Csak az összehasonlítás kedvéért: Magyarországon a születéskor várható élettartam nőknél 78,99 év, férfiaknál 72,4 év a Központi Statisztikai Hivatal 2017-es adatai szerint.

A legöregebb aranyhal

Sokan talán nem is gondolnák, micsoda kort képes megélni egy aranyhal, pedig a csúcstartó Tish egészen hihetetlen rekordot tart 43 év után, 1999. augusztus 6-án bekövetkezett halála óta. Az angol Hilda és Gordon Hand otthonában élt pikkelyest a házaspár akkor hétéves fia, Peter nyerte egy 1956-os vásárban. Érdemes megemlíteni, hogy kínai források 50 év feletti aranyhalról is szólnak, kellően megbízható feljegyzések hiányában viszont Tish a faj hivatalos rekordere.

Forrás: guinnessworldrecords.com; petmd.com; nbcchicago.com