A legjobb háziállatok gyerekeknek

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, milyen állatot válasszunk, több szempontot is érdemes figyelembe venni. Mutatjuk a legnépszerűbb kedvenceket, illetve a legfontosabb jellemzőiket!

Halak és hüllők

A halakat például sokan választják első állatnak, de azért nem mindegy, hogy milyen fajtát veszünk. Az aranyhal például jó választásnak tűnhet, de a sziámi harcoshalak gondozása valójában sokkal egyszerűbb. Ez a fajta ugyanis hozzászokott ahhoz, hogy magányosan is túléljen, és gondozásához is sokkal kevesebb eszközre van szükségünk. Fontos, hogy legyen bőségesen vize. A vizet tartsuk 24 és 28 Celsius-fok közötti hőmérsékleten, és cseréljük gyakran!

A hüllőket - például a teknősöket - főként az allergiával küzdő gyerekek szülei részesítik előnyben. Bizonyos fajták megfelelő körülmények között akár 50 évig is elélhetnek. Gondozásukhoz az állatkereskedésekben tudnak megfelelő tanácsot adni. Nagyon kicsi gyerekeknek azonban nem ajánlják őket, ugyanis szalmonellafertőzést terjeszthetnek.

A rágcsálók is népszerű kedvencek, gondozásuk viszonylag kevés időt igényel. Fotó: 123rf

Madarak és rágcsálók

A madarak is remek háziállatok, ám jóval több törődést igényelnek, mint a teknősök vagy a díszhalak. Épp ezért főként az idősebb gyerekek mellé ideális választás egy papagáj vagy egy kanári. Egyes madárfajok kifejezetten okosak és kommunikatívak.

A hörcsögök, a tengerimalacok és az egerek szintén nagyon népszerűek, mivel viszonylag kicsi a helyigényük, és a gondozásuk sem különösebben idő- vagy energiaigényes. A hörcsögöknél azonos neműeket érdemes párban tartani, különben nem kívánt szaporulatra számíthatunk. Tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy lassan és óvatosan nyúljanak a kisállatokhoz, a rágcsálók ugyanis harapnak, ha veszélyben érzik magukat. A patkányok is kiváló házi kedvencek lehetnek, mivel intelligensek és szeretik az emberi társaságot.

Macskák és kutyák

Kevés olyan gyerek van, aki ha meglát egy aranyos kismacskát, akkor ne szeretné azonnal hazavinni. Bár a cicákat kicsit egyszerűbb gondozni, mint a kutyákat, attól még nem igényelnek kevesebb törődést: figyelni kell a megfelelő etetésre, az alomtakarításra, a gyakori játékra, valamint gondoskodnunk kell az oltásokról és a rendszeres állatorvosi vizsgálatokról is. Ha menhelyről fogadunk be cicát, akkor mindenképpen mondjuk el, hogy kisgyerek is van a családban. Így nemcsak egy oltott, egészséges és jól szocializált állatot kapunk, de jó eséllyel egy gyerekbarát fajtát ajánlanak majd.

Rengeteg gyerek vágyik egy saját kutyusra, ám a kutyatartás hatalmas felelősséggel jár. Naponta többször sétáltatni kell őket, és bizonyos fajták szőre is rendszeresen ápolásra szorul. Emellett nem árt, ha megtanítjuk kedvencünknek az alapengedelmességi parancsokat, és évente legalább egyszer az állatorvost is meg kell látogatnunk. Egy megfelelően szocializált kutya csodás barát egy kisgyereknek, de időt és energiát igényel az elején, hogy megtanuljanak együtt élni. Ha pedig kölyökkutyát fogadunk be, akkor még szobatisztaságra nevelés is a mi feladatunk lesz, ami egy lassabb és bonyolultabb folyamat lesz, mint például a cicák esetében. A gyerekbarát kutyafajták közé tartoznak például a labradorok, a golden retrieverek, a boxerek és a beagle-k is.

Forrás: healthline.com