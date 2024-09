Szárnyaló szerelem: megdöbbentő felfedezés a lúdpárokról

A Bécsi Egyetem és az ausztrál Flinders Egyetem szakemberei három költési időszakon keresztül követték nyomon száz fogságban tartott nyári lúd viselkedését, egyebek mellett felmérve, hogy hány fiókát tudnak ez idő alatt sikeresen felnevelni a párok. A ludak ugyanis monogám fajként egy életre választanak párt maguknak, ami – mint az a kutatásból kiderült – nagyban meghatározza azt is, milyen szülő válik belőlük. „Akárcsak az embereknél, náluk is nagy befolyással bír a szülői sikerességre a párok személyisége és a személyiségjegyeik egymáshoz való hasonlósága” – idézi a Flinders Egyetem közleménye Lauren Commont, a bécsi Konrad Lorenz Viselkedés- és Kogníciókutató Intézet PhD-jelölt kutatóját.

A nyári ludak egy életre választanak párt maguknak. Fotó: Getty Images

Hozzátette, különösen sikeresek azok a lúdpárok, amelyek tagjai hasonlóan bátrak, ezáltal azonos módon reagálnak a veszélyhelyzetekre. „Ez a bátor szülői hozzáállás megalapozza a következetességet és a gyors reagálóképességet, ami aztán sikeres szaporodásban és a fiókák nagy arányú túlélésében tükröződik vissza” – magyarázta Common. Munkatársa, Sonia Kleindorfer professzor azt is hozzátette, hogy a párok összehangolt viselkedése döntő fontosságú a költési időszakban, amikor a tojásokat folyamatosan melegen kell tartani és védeni a ragadozóktól.

„A kétszülős és monogám modellt követő fajok esetében a szaporodás sikerét nemcsak az egyes egyedek személyisége, hanem az is befolyásolhatja, hogy a párok viselkedése mennyire fér össze egymással” – húzta alá Kleindorfer. Egyszersmind rámutatott, hogy a nyári ludak pártalálása ilyen módon jól fejlett kognitív képességekre és szociális tudatosságra utal. Egyben arra, hogy egyedeik mind eltérő személyiségjegyeket hordoznak, legyen szó akár bátorságról, agresszivitásról vagy társas viselkedésről.

„Az állatok személyiségét egykor az emberi képzelet szüleményének tartották, sőt, még rosszabbnak, antropomorfizmusnak. Tanulmányunk hozzátesz ahhoz az egyre növekvő kutatási területhez, amely bizonyítja, hogy az állatok, például a nyári ludak, következetes eltéréseket mutatnak egyéni viselkedésükben, amit személyiségnek is nevezhetünk” – mondta a professzor. „De ami még fontosabb, az állatok személyiségjegyei szoros összefüggésben állnak a párkereséssel és a szaporodás sikerével. Éppen ezért ezek a személyiségjegyek a természetes és a nemi szelekciót is nagyban meghatározzák” – tette hozzá. Eredményeiről a kutatócsoport az Animal Behaviour című folyóiratban számolt be.