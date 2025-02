Hivatalos sírkertet kaptak a rendőrkutyák Horvátországban

Először temettek el rendőri tiszteletadással nyolc rendőrkutyát Horvátországban a Zágrábhoz közeli Spomengaj kisállat-temetőben. Itt külön sírkertet alakítanak ki a jövőben a rendőrkutyák számára.

Mirjana Abramovic, a rendőrakadémia helyettes vezetője kiemelte: a hivatalos ceremónián a rendőrök kollégáiktól vehettek búcsút, akik nemcsak a csapat, hanem család tagjai is voltak. Ugyanakkor ez alkalom is volt arra, hogy leróják tiszteletüket minden olyan kutya előtt, amelyek évek óta nélkülözhetetlen tagjai a rendőrség kötelékének.

Ivan Krizic, a szolgálati kutyák és a kutyavezetők kiképzési központjának vezetőhelyettese rámutatott: a rendőrkutyák számos életet mentenek meg, és több akcióban játszanak kulcsszerepet. Ezért ez a legkevesebb, amit meg tehetnek értük, miután pályafutásuk során kivételes partnereknek bizonyultak - vélekedett. A szolgálati kutyák részt vesznek a kábítószer- és robbanóanyag-felderítésben, a határellenőrzésben és az emberi nyomok felderítésében - mondta Krizic, hozzátéve, hogy emellett a bűnügyi nyomozásban használt speciális kutyáik is vannak.

Általában 8-10 évig vannak szolgálatban a rendőrkutyák. Fotó: Getty Images

Egyes szolgálati kutyák például gyúlékony folyadékok felderítésére vannak kiképezve, míg mások képesek emberi vér- és spermanyomokat azonosítani, ami döntő fontosságú lehet a legsúlyosabb bűncselekmények felderítésében - magyarázta.

Miroslav Pus, a rendőrkutyák szolgálati központjának vezetője szerint a rendőrkutyák sokkal többek munkaállatoknál. "Ők a kollégáink, barátaink és partnereink" - fogalmazott. Hozzátette: a korábban kizárólag házi kedvenceknek szánt temető most a rendőrkutyák hivatalos temetőjévé is válik, így gazdáik és mások is leróhatják tiszteletüket munkájuk és a biztonsághoz való hozzájárulásuk előtt.

A sírköveken, amelyekbe a kutyák hamvai kerülnek, szerepel az állat neve, születési és halálozási éve, valamint az a területet, ahol szolgáltak. Az általában nyolc-tíz évig tartó aktív szolgálat után szinte minden kutya a felvezetőjénél marad, örökbe fogadják őket és családtagként élik le hátralévő éveiket - hangsúlyozta.