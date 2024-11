Kedvesnek tűnik, de óriási károkat okoz – már irtják a hazai mosómedvéket

Két gyérítési akció zajlott le a magyarországi a mosómedvék és nutriák állományának visszaszorítása érdekében az elmúlt hónapokban, a feladat azonban korántsem fejeződött be. Mivel mindkét faj gyorsan terjed és országszerte számtalan problémát okozhat, további terjedésük lassítása természetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági szempontból is kulcsfontosságú kérdés – írta meg az agrárszektor.

Kedvesnek tűnik, de a mosómedve sok kárt okoz. Fotó: Getty Images

Rengeteg kárt okoznak

A nutria és a mosómedve magyarországi terjeszkedése komoly kihívások elé állítja a vadgazdálkodási szakembereket. Egyfelől veszélyt jelentenek a hazai őshonos élővilágra, de vízügyi és mezőgazdasági károkat is képesek okozni. Mindkét faj előszeretettel dézsmálja például a kukoricát, emellett betegségeket terjeszthetnek, harapásuk is veszélyes, ráadásul városi környezetben is nagyszerűen feltalálják magukat.

A mosómedve gyérítésével eddig nem kellett foglalkozni, de a vadászati adatok és a felméréseink alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy Pest megyében, az Ócsa környéki erdőkben van egy gócpontja, ahol erőteljesen terjed, így lépnünk kellett

– hangsúlyozza Katona Krisztián, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének egyetemi docense.

A szakember szerint egyre több a gond a nutriával is. Ezt az egyébként Dél-Amerikában őshonos állatot korábban húsáért és bundájáért tenyésztették hazánkban is, ám néhány példány kiszökhetett, sőt a tenyésztők sok helyen szándékosan elengedték őket, miután a piac összeomlott. Az elmúlt 15 évben így egyre több helyen tartósan is megtelepedett. Jelenleg főként a nyugati országrészben terjeszkedik, ám felfigyeltek egy börzsönyi populációra is, amely egyre népesebb. Ennek visszaszorítása érdekében tehát itt is szükség volt egy célzott gyérítési akcióra.