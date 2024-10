Ez a vízilóborjú most az internet legnagyobb sztárja

Moo Deng csupán két hónapos, és mint a kortársai általában, ő is nagyon játékos – már amikor éppen nem alszik. A Bangkoktól 80 kilométerre fekvő Csonburi városában él anyjával közös kifutóban, egyszersmind neki köszönhetően tett szert világhírnévre a Khao Khéó állatkert az elmúlt hetekben. Először gondozója, Atthapon Nandi kezdett róla videókat és fotókat posztolni a közösségi médiában, bemutatva, ahogy a borjú fürdik, játékosan az állatkerti dolgozókat harapdálja, vagy éppen alszik. A felvételek pedig hamar bejárták a világhálót, lájkok és megosztások millióit generálva, valamint rengeteg internetes mém is készül nap, mint nap a fiatal törpe vízilóról. Olyan mértékű őrület alakult ki Moo Deng körül, hogy még a pihenés közben az orrából bugyborékoló váladék is külön rajongóbázist tudhat magáénak – írja az Independent.

Az állatkert forgalma óriásit emelkedett a borjúnak hála: a korábbi átlagosan háromezer körüliről tízezer fölé ugrott a napi látogatók száma az elmúlt hétvégére. A rajongók igényeinek kiszolgálása érdekében az intézmény szeptember végén online streamet is indított, így most már bárki a nap 24 órájában nyomon követheti a csöppség életét a világhálón keresztül.

Sajnálatosan azonban a hirtelen jött hírnévnek van árnyoldala is. Az állatkert közlése szerint előfordult, hogy egyes látogatók vízzel és egyéb tárgyakkal dobálták meg a borjút, csak hogy mozgásra bírják a saját szórakozásuk érdekében. Az intézmény igazgatója mindezek okán jogi fellépést helyezett kilátásba a vízilovat és anyját háborgató látogatókkal szemben. Emellett a hatalmas látogatóáradattól úgy is igyekeznek megóvni Moo Deng nyugalmát, hogy immár csak hétvégén engedik a közelébe a kíváncsiskodókat, akik öt percnél nem tölthetnek hosszabb időt a kifutónál.

Minek köszönhető Moo Deng sikere?

A borjú csupán egy hónapos volt, amikor a róla készült videókat elkezdte felkapni a közösségi média, élén a TikTokkal. „Apró, picike kis harapófogai vannak, mindig vizes, a neve pedig azt jelenti, hogy pattogó disznóhús. Ez a tökéletes recept az internetes cukisághoz” – fogalmazott róla egy közelmúltbeli cikkében az amerikai Vulture hírportál, míg az Associated Press (AP) hírügynökség úgy foglalt állást, hogy Moo Dengnek „olyan pofija van, amely mémek ezreit képes ihletni”. Az állat neve egyébként egy helyi életféleségre, egy húsgolyófajtára utal. Ezt is a rajongók választották neki, pontosabban az állatkert szavazást írt ki a születése után a közösségi médiában arról, hogy mi legyen a kicsi neve. A Moo Deng pedig tematikájában is jól passzol a családhoz, hiszen a borjúnak hat idősebb testvére van, közülük pedig kettő a Moo Toon (pörkölt disznóhús) és a Moo Waan (édes disznóhús) nevet viseli.

Moo Denget hamar a szívükbe zárták a közösségi média felhasználói. Fotó: Getty Images

A törpe víziló iránti rajongást máris számos márka igyekszik marketingcélokra kiaknázni. A kozmetikai cikkeket forgalmazó Sephora például azzal reklámozza arcpirosítóját Thaiföldön, hogy az olyan pink és barackszínű tónust biztosít az arcbőrnek, mint amilyen színű Moo Deng pofija is. Egy bangkoki pékség arról adott hírt, hogy kénytelen volt korlátozni a megrendelések számát, miután a Moo Deng inspirálta süteményük iránti kereslet túllépte a kapacitásaikat. A tokiói thai nagykövetség az állat fotójával csábítja az X-en a turistákat az országba, sőt, a borjú még a Time magazin figyelmét sem kerülte el: „Ő egy ikon. Ő egy legenda. Ő a pillanat” – írják a szalagcímben. A közösségi médiában pedig a többi között a német Bayern München labdarúgócsapat, az amerikai Phoenix Suns kosárlabdacsapat, vagy éppen a szintén amerikai New York Mets baseballcsapat is közölt róla különböző mémeket.

A Khao Khéó állatkert igazgatója azt is bejelentette, hogy már folyamatban van a "Moo Deng, a víziló" név levédetése, megelőzendő az engedély nélküli reklámcélú felhasználást. Az AP-nek nyilatkozva az intézményvezető arról beszélt, hogy ez a lépés több bevételt biztosít majd az állatkertnek, a pénzt pedig a náluk gondozott állatok életkörülményeinek javítására fogják fordítani.

És hogy mégis mi lehet Moo Deng népszerűségének titka? Nos, Daniel Kruger, a Michigani Egyetem és a New York-i Állami Egyetem buffalói kampuszának evolúciópszichológus kutatója a The Washington Postnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a területen zajló kutatások szerint a legaranyosabb állatok szó szerint szülői ösztönöket indítanak be az emberben. Arról van szó, hogy ezek a kicsinyek hasonló fizikai jegyeket hordoznak, mint a babák: nagy a szemük, hurkás a bőrük. „Amikor meglátjuk ezeket a gyermeki vonásokat – a nagy szemeket, nagy homlokot, apró állat és kövérkés testet –, azokat a tehetetlenség és segítségre szorultság jeleként értelmezzük, ami arra motivál, hogy gondoskodni akarjunk tulajdonosukról” – mutatott rá Kruger.

Meg kell védeni a látogatóktól

A vízilóról készült felvételek olyan virálissá váltak, hogy van olyan TikTok-videó, amely mostanra több mint 33 millió megtekintésnél és 2 millió kedvelésnél jár. „Abban a pillanatban, amikor láttam Moo Denget megszületni, azt a célt tűztem ki magam elé, hogy híressé tegyem. Sosem számítottam volna azonban arra, hogy a híre külföldre is eljut. Azt gondoltam, talán ismertté válhat Thaiföldön, de nemzetközileg aligha” – árulta el a The Guardian kérdésére Nandi, aki immár nyolc éve dolgozik a csonburi állatkertben gondozóként.

A borjú aktív óráiban nagyon játékos. Fotó: Getty Images

A borjú népszerűsége rengeteg látogatót vonz, akik élőben is szeretnék őt látni, köztük pedig sokan túlzottan is izgatottak. Hozzátartozik ugyanis az igazsághoz, hogy korából adódóan Moo Deng egyelőre csupán mintegy két órát van ébren naponta, amikor valóban aktív és játékos. A nap többi részében többnyire pihen és alszik, amit a látogatók egy része nehezen tud elfogadni, és bizony megesett, hogy megdobálták a kicsit, csak hogy lássák ébren. „Az ilyesfajta viselkedés nemcsak gonosz, de egyben veszélyes is. Meg kell védenünk ezeket az állatokat, és óvnunk kell a biztonságukat és az életterük kényelmét egyaránt” – fogalmazott a történtek kapcsán az állatkert igazgatója. A helyszínen thai, angol és kínai nyelven is figyelmeztető táblákat helyeztek ki, felszólítva a látogatókat, hogy ne zavarják Moo Deng és anyja nyugalmát. Egyben a kifutó környékére biztonsági kamerák is felkerültek, ha pedig bármilyen rendbontást észlelnek, az állatkert dolgozói azonnal közbelépnek, a renitens látogatókkal szemben pedig jogi eljárás indul.

Veszélyben a faj

A törpe vízilovak akár az 50 éves kort is megélhetik, felnőve pedig a méretük körülbelül a fele egy nílusi vízilóénak. A vadonban főként füvet, leveleket, hajtásokat és lehullott gyümölcsöket esznek. Érdemes megemlíteni, hogy a törpe víziló veszélyeztetett faj. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) becslései szerint alig 2000-2500 kifejlett egyed maradt fenn mára, számuk pedig folyamatosan csökken a vadászat és a élőhelyük csökkenése következtében. A faj olyan nyugat-afrikai országokban található meg a természetben, mint Libéria, Sierra Leone, Guinea és Elefántcsontpart. A Moo Denget övező felhajtást az állatkert igyekszik arra is felhasználni, hogy felhívja a figyelmet a törpe vízilovak szinte kilátástalan helyzetére.