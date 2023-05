Új kártevő pusztítja a magyar fügefákat

A tavalyi év során itthon is egyre több helyen azonosították a fügelevélbolhát (Homotoma ficus) - idézi a Fügés ember beszámolóját a sokszinuvidek. A fügén élő fügelevélbolha jól ismert kártevő a mediterrán területeken. Tíz évvel ezelőtt Újvidéket is elérte, de csak 2022-ben jelent meg először Magyarországon, ráadásul nemcsak a déli határ menti területeken, hanem attól jelentős távolságra is felbukkant. A későbbiekben – a fügelevélmolyhoz hasonlóan – az egész ország területén elterjedhet majd.

Bolhák a fügelevélen. Fotó: Fazekas Imre

A leírás szerint bármilyen levéltetvek, illetve levélbolhák elleni permetszer hatásos ellene. Ha nem kezeljük idejében, akkor hatalmas mértékben képes elszaporodni, és utána már sokkal nehezebb védekezni ellene.

