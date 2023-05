Súlyos katasztrófa, amely nem létezne klímaválság nélkül

2020 októbere óta Etiópia, Kenya és Szomália öt egymást követő esős évszakot mulasztott el, és a segélyszervezetek szerint a térségben az elmúlt 40 év legsúlyosabb aszálya zajlik. A szélsőséges szárazságban számos tényező szerepet játszik, de a WWA szerint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább százszorosára növelte annak bekövetkezte veszélyét. A WWA klímakutató csoportja megállapította, hogy ha a globális átlaghőmérséklet 1,2 Celsius-fokkal alacsonyabb lenne, a kevés csapadék és a párolgás nem vezetett volna aszályhoz.

Szomáliát súlyos aszály sújtotta az elmúlt években. Fotó: Getty Images

A kutatók számítógépes modellek és éghajlati megfigyelések segítségével rávilágítottak, hogy a klímaváltozás miatt a megszokott, márciustól májusig tartó esős évszak elmaradásának valószínűsége megduplázódott Afrika szarván, az októbertől decemberig tartó rövid esőzések viszont nagyobb mennyiségű csapadékkal jártak. A csaknem három éve tartó szárazságot a La Nina éghajlati jelenség is befolyásolta.

A tavalyi évben Magyarországot is történelmi jelentőségű aszály sújtotta az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján.

A szárazság nemcsak azzal jár, hogy kevesebb eső esik a térségben, hanem azzal is, hogy a felmelegedés miatt több víz párolog el a talajból és a növényekből a légkörbe. Korábban az előrejelzések alapján arra számítottak, hogy a most esedékes esős évszak is elmaradhat, ám közben elkezdődött az esőzés. A WWA kutatói szerint azonban jóval nagyobb mennyiségű csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a földművesek és az állattenyésztők gazdasági szempontból talpra tudjanak állni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!