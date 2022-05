Magyarországon a legelterjedtebb csomagolóeszköz a műanyag. Ennek mennyisége viszont már olyan mértéket ölt, hogy a lakosság döntő része mindenképpen helyeselne egy olyan megoldást, ami a műanyagok kidobása helyett azok begyűjtésére épül.

Örülnének a magyarok, ha visszaválthatnák a műanyag palackokat. Fotó: Geety Images

A magyarok csaknem kétharmada visszaváltaná a palackokat

A Mizse ásványvíz megbízásából, idén áprilisban készült országos kutatás szerint a hazai felnőtt lakosság 61 százaléka támogatná, ha visszaválthatók lennének a boltban vásárolt műanyag palackok. Másrészt a válaszadók jelentős hányada, 34 százalékuk annak is örülne, ha az ásványvizes palackok – amelyekből évente több tízmillió gördül le a hazai gyártósorokról – a mostaninál is kevesebb műanyag felhasználásával készülnének.

Ilyen a tökéletes ásványvizes palack

A magyar vásárlók körében egyébként továbbra is a 1,5 literes kiszerelésű ásványvizek a legnépszerűbbek, amelynek az ideális jellemzőit is megfogalmazták a válaszadók. Sokaknak (40 százalék) számít, hogy az ásványvizet Magyarországon palackozzák, de az is, hogy az összetételéről és a gyártásáról pontos tájékoztatást nyújtson a termék címkéje (36 százalék).

A válaszadók csaknem harmadának (29 százalék) igénye, hogy a palack súlyra könnyű legyen, és lehetőség szerint minél kevesebb műanyagot tartalmazzon, ugyanakkor sokan (34 százalék) arra is vágynak, hogy a palack semmiképpen se horpadjon be víziváskor.