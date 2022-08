Óriási kárt okoz két állatfaj

Két invazív faj, az amerikai ökörbéka és a barna fakígyó 1986 és 2020 között becslések alapján 16 milliárd dollár (6364 milliárd forintjába) kárt okozott a világban – állapította meg egy nemrég publikált tanulmány. Az állatok globális szállításának szigorítására is szükség lehet a szakemberek szerint.

Nagy bajt okozhat az invazív fajok elterjedése

A Scientific Reports című tudományos folyóiratban közzétett kutatás szerint a Lithobates catesbeianus elnevezésű barna-zöld ökörbéka, amely csaknem egy kilogramm súlyú is lehet, Európában okozta a legtöbb kárt. A barna fakígyó (Boiga irregularis) a Csendes-óceáni szigeteken, köztük Guamon és a Marianna-szigeteken szaporodott el a legnagyobb mértékben, ahová a fajt az amerikai csapatok hurcolták be a második világháborúban – mondta el a kutatást vezető Ismael Soto, a Dél-Csehországi Egyetem doktorandusza. Hozzátette: a kígyók annyira elszaporodtak, hogy áramkimaradásokat is okoznak az elektromos berendezéseken mászva.

A Lithobates catesbeianus elnevezésű barna-zöld ökörbéka Európában is komoly kárt okozott. Fotó: Getty Images

Soto szerint szükség van az invazív fajok globális szállításának hatékony ellenőrzésére, mert ezzel elkerülhető, hogy az invázió bekövetkezte után kárenyhítést kelljen fizetni. „A kedvtelésből tartott állatok kereskedelme a fő útja ezeknek a fajoknak, különösen most, amikor sokan akarnak egzotikus kígyót szerezni” – magyarázta a kutató, azt javasolva, hogy folyamatosan frissítsék a tiltott fajok kereskedelmi feketelistáját.

A kutatás számadatait az invazív fajokkal kapcsolatos szakirodalomban leírt, illetve megbízhatónak ítélt tanulmányokban szereplő költségek összesítésével vezették le, és túlnyomórészt becsléseken, nem pedig empirikus megfigyeléseken alapulnak.