Mutatjuk, hogyan csökkenthetnénk gázfogyasztásunkat

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) javaslatcsomagot dolgozott ki egy uniós forrásokból támogatandó országos energiahatékonysági program megvalósítására, amely Magyarország energiafüggetlenségének megerősítése mellett tartós rezsicsökkentést is eredményezne a lakosság széles körének. A felújításokra a hazai lakásállomány műszaki elavultsága mellett az otthonok kirívóan alacsony energetikai teljesítménye miatt is nagy szükség van. Egy komplex energetikai felújítással – vagyis hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjával és a fűtés korszerűsítésével – az energiamegtakarítás lakásonként 60 százalék feletti is lehet az MTVSZ szerint.

Okos fűtéskorszerűsítéssel nagyon sokat lehetne spórolni az energiával. Fotó: Getty Images

Az energiabiztonság is növekedne

A magyarországi lakásállomány energetikai korszerűsítése különösen nagy megtakarítási lehetőséget rejt a gázfelhasználás terén. A hazai gázfogyasztás legnagyobb részét, csaknem 35 százalékát a lakossági gázfelhasználás teszi ki, mert a magyar háztartások mintegy 60 százaléka, 2,8 millió otthon teljesen vagy részben gázzal biztosítja fűtését. A háztartási gázfüggés drasztikus mérséklése – az energetikai felújítások és fűtéskorszerűsítések, illetve a megújulóenergia-alapú fűtésre váltás révén – jelentősen növelné a magyar háztartások hosszú távú energiabiztonságát is, ami különösen aktuálissá vált az orosz-ukrán háború okozta geopolitikai instabilitás és a kialakult fosszilis energiaár-válság miatt – hangsúlyozta a szövetség.

Az energetikai korszerűsítések új munkahelyeket teremtenének a hazai kis- és középvállalkozások által dominált építőiparban is. Ez egyszerre ösztönözné a gazdasági-társadalmi helyreállítást, és tenné megtérülővé az államnak a források erre a célra történő átcsoportosítását – emelte ki az MTVSZ.

Célzottabb támogatások kellenének

Úgy vélik, elsődlegesen a hőszigeteléssel egybekötött, komplex lakásenergetikai felújításokat kellene ösztönözni, a támogatásokat pedig a korábbiaknál célzottabban kellene elosztani. A csaknem 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra az alacsony jövedelmű háztartások vannak rászorulva, ettől érdemes lenne differenciáltan kezelni az átlagos jövedelműek igényeit és lehetőségeit, visszatérítendő támogatási formákat is beépítve a programba.