Benzinkutakon is megjelentek a palackvisszaváltó automaták

Noha a boltok kihasználtsága magasabb, de próbajelleggel tíz MOL-töltőállomáson is üzemel már REpont – közölte a MOHU a Pénzcentrum megkeresésére. A lap felvetése szerint ez azért is lehet praktikus, mert sokaknál a csomagtartóban gyűlnek a kiürülő betétdíjas csomagolások. Így aztán célszerű lehet megadni a lehetőséget arra, hogy a visszaváltást akár egy tankolással is összeköthessük.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A MOHU egyelőre az alább látható tíz benzinkútra telepített visszaváltó automatát. Az itt szerzett tapasztalatok és az igények felmérése után születhet majd döntés arról, hogy újabb töltőállomásokat is bevonnak-e a rendszerbe.

8135 Dég 64.sz.fkl út 0122/19.

1039 Budapest Szentendrei út 255.

3300 Eger Kistályai út 1.

3700 Kazincbarcika 26. sz. főút

1044 Budapest Váci út 84-90.

9400 Sopron Győri út 42.

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 121.

6725 Szeged Vásárhelyi Pál út 25444.

2040 Budaörs Garibaldi utca 2.

1097 Budapest Gyáli út 46-48.

Eközben a Népszava arról ír, hogy ugyancsak kísérleti jelleggel a MOHU még idén egy hajléktalanszállóra is telepíteni fog REpontot. A cég a pontos helyszínt nem jelölte meg, de a lap értesülései szerint egy kőbányai intézményről lehet szó. Kedvező tapasztalatok esetén pedig a jövőben további melegedők is becsatlakozhatnak a programba.