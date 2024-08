Hány éves vagy? Így vigyázz a lábaidra

A legtöbb nő naponta fogat mos, évente ellenőrizteti a szívét, laborvizsgálatra jár, és ugyan rendszeresen festi a lábkörmeit, mégis gyakran figyelmen kívül hagyja saját lábainak egészségét – írja a Harvard Health Publishing. A figyelem hiánya azonban fájdalomhoz és egyéb lábproblémákhoz vezet, amelyek gyakoribbak, mint hinnénk és néhány ember számára azonnali életmódváltást tehet indokolttá.

Hogyan változik a láb az idő múlásával?

Idővel a láb természetes változásai nagyobb valószínűséggel okoznak fájdalmat. Az alábbiakban bemutatunk néhány változást, amelyet az évtizedek múlása során tapasztalhatunk a lábainkon.

A 30-as években. Ebben az életszakaszban a láb izmai, az inak és szalagok gyengülni kezdhetnek, vagy elveszíthetik rugalmasságukat.

A 40-es években. Ez az az időszak, amikor sokan kezdenek lábfájdalmat és problémákat tapasztalni, amelyeket többnyire a harmincas években kezdődött problémák okozhatnak. Sokan csak most veszik észre, hogy fáj a lábuk egy hosszú nap végén, és egyre gyakrabban lábproblémákat tapasztalnak. A gyakori állapotok közé tartozik a bütyök, amelyeket a lábfej csontjának eltolódása okoz, vagy akár a kalapácsujjak, amelyek tartósan lefelé görbülnek; egyeseknél pedig a körömgomba is okozhat kellemetlenségeket.

Az 50-es, 60-as években és azon túl. A láb alján lévő zsírpárnák elvékonyodnak. Mire az emberek elérik az ötvenes éveiket, általában a talpuk zsírpárnájának fele eltűnik. Az ösztrogén szint menopauza utáni elvesztése a láb csontsűrűségének csökkenését is okozza, és ennek következtében a lábtörés nagyobb kockázatához vezethet. Az ebbe a korosztályba tartozók hajlamosabbak a bőrkeményedésre és a tyúkszemre is, valamint gyakoribbak a krónikus betegségekhez kapcsolódó lábproblémák is.

Figyelmen kívül hagyjuk lábaink egészségét. Fotó: Getty Images

"Szerintem a lábfájdalmakkal kapcsolatos legnagyobb probléma az, hogy senki sem tudja, mit tegyen, vagy kivel beszéljen róla." - mondja Marian T. Hannan, a Harvard Medical School orvosprofesszora.”A legtöbb embernek nem jut eszébe orvoshoz menni, hacsak nincs cukorbetegsége, visszerei vagy reumás ízületi gyulladása."

Tanácsok, amelyekkel megelőzhető a lábak fájdalma

Figyeljünk a cipőválasztásnál. A lábfájdalmat sok esetben a túl hegyes, szűk vagy túl magas sarkú cipők okozzák. Keressünk olyan cipőt, amely jól illeszkedik, elegendő párnázást biztosít és kényelmes. Ne viseljük minden nap ugyanazt a cipőt. Ami a magassarkú cipők hordását illeti, érdemes átgondolni.

Áztassuk a lábunkat. A lábak tisztán tartása és rendszeres áztatása csökkenti a káros baktériumok okozta problémákat, és kivédheti a gombás fertőzéseket. Ha olyan cipőnk van, amely dörzsöli a lábat, egy jó lábfürdővel puhítjuk a bőrkeményedést, és ezzel segíthetjük megőrizni a láb simaságát. Mosás után alapos szárítás szükséges, különösen a lábujjak között, mert a baktériumok és gombák nedves környezetben is szaporodhatnak.

Az egészséges testsúly megtartása. A súlygyarapodás és a lábfájdalom gyakran összefügg. Egy felmérésben, a túlsúlyos egyének 74 százaléka, és az elhízott emberek 81 százaléka számolt be lábproblémákról. Az elhízott emberek nagyobb valószínűséggel tapasztaltak sarokfájdalmat, és a láb alján végigfutó szövetszalag gyulladását, valamint nagyobb valószínűséggel fordult elő náluk íngyulladás, csontsarkantyú (rendellenes csontkinövés) és törések.

Hidratálás és lágyítás. Ha megfelelő krémmel ápoljuk, a láb hidratált marad, és megóvja a bőrt a kiszáradástól és a berepedezéstől. Viszont a lábujjak közötti terület kerülése fontos, mert ott a nedvesség összegyűlhet és problémákat okozhat.

Cseréljünk naponta zoknit. A mindennapi tiszta zokni viselése is csökkentheti a baktériumok számát. Időnként vegyük le a zoknit, hogy szellőzzön a láb. Kerüljük a kizárólag műszálas zoknik használatát.

Hogyan vágjuk le a lábkörmöt? Ha egyenesen vágjuk le a lábkörmöt, ahelyett, hogy lekerekítenénk a széleken, megelőzhetjük a benőtt köröm kialakulását, vagyis azt az állapotot, amikor a köröm a szomszédos bőrbe mélyed bele.

Pedikűr a lábnak és a léleknek. Az alkalmankénti pedikűr segíthet a lábak csúcsformában tartásában, különösen akkor, ha nehezen érjük el a lábunkat. Figyelni kell azonban arra, hogy olyan helyet válasszunk, amely tiszta és szigorú sterilizálási gyakorlatot követnek a fertőzés elkerülése érdekében, különben a szolgáltatás több kárt okozhat, mint hasznot.

A rossz szokások a lábra is hatnak. A dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás nemcsak az általános egészségi állapotot érinti, hanem a lábakat is.

Figyelem a lábaknak. Rendszeresen vizsgáljuk meg lábunka. Ez különösen fontos, ha cukorbetegségben vagy rheumatoid arthritisben szenvedünk. A vörös foltokra, zúzódásokra, visszerekre, bőrkeményedésekre vagy a megvastagodott sárga bőrfoltokra, és a tyúkszemekre is figyelni kell.