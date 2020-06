Ezért kell megszabadulni a visszértől

5 gyógynövény visszér kezelésére Vénatágulatok, felületes visszérgyulladások, mélyvénás trombózis - esztétikailag zavaróak, fájdalmasak, leszakadó trombus esetén életveszélyesek. Hol segíthetnek ebben a gyógynövények? Kattintson!

Egészségi veszélyek a láthatáron

Rádiófrekvencia a megoldás?

Sokan nem csak a visszeresség miatt kerülik a fürdőzést, a meleg vízben való pihenést, a szaunázást, a napozást, hanem egyszerűen a szégyenérzetük tartja vissza őket a visszeres testrészeik felvállalásától. Ez pedigA visszerességnek nem csak esztétikai jelentősége van. A betegeknek tudniuk kell, hogy a visszérbetegség miatt kialakult vénás pangás. Ebből következően könnyebben alakulnak ki gombás és más bakteriális fertőzések, melyek mikro-bőrrepedéseket okoznak. Ezek később gyulladásos folyamatokat indítanak be, elvezethetnek akár az orbánc kialakulásához is. Sőt a folyamat közvetve trombózist, illetve nyirokérgyulladást okozhat. A visszeresség legsúlyosabb következménye a lábszárfekély kialakulása. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a vénás pangást maximálisan csökkenteni tudjuk.Hajszálér-, illetve pókháló erek esetében a mikrohullámot használják a kezelésre, amely magas frekvenciájú energia segítségével hőhatást fejt ki az erekre. A kiváltott hőhatásés azok tartalmát is. A kezelt érfal összezáródik, a benne lévő vér hirtelen megalvad.Az eljárás enyhe fájdalommal jár és, beleértve az arcot, és a nehezen elérhető a térdet és bokát is. A kezelést követően nincs szükség kompressziós harisnya alkalmazására sem. Kiemelten ajánlható seprűvénák , pókhálóvénák, teleangiectasiák, vörös foltok és hajszálértágulatok kezelésére is - ismerteti dr. Sepa György, az Oxygen Medical érsebész főorvosa.A rádiófrekvenciás készülék alkalmas mind a kisebb oldalágak, mind a fő vénatörzsek, nagyobb visszerek műtéti ellátására is. Ezek a beavatkozások műtéti körülmények között zajlanak. A visszerek eltávolításánál a rádiófrekvenciás készülék, hiszen alacsonyabb hőmérsékleten éri el a kellő hatást és ezért enyhébb a környező szövetekre gyakorolt káros hatása is.Mivel a műtét altatás, gerincérzéstelenítés, illetve vágás nélkül történik, a minimális traumatikus hatás következtében a páciens már a harmadik napon munkába állhat.