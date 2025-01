WHO: újra felbukkant egy rettegett fertőzés Afrikában

A Marburg-vírus abba a víruscsaládba tartozik, amely az ebolát is okozza. A vérzéssel és lázzal járó betegségben szenvedők halálozási aránya rendkívül magas, akár 88 százalékos is lehet. A vírus okozta tanzániai járványkitörés előtt néhány héttel jelentették be a szomszédos Ruandában, hogy az ott kitört járvány már véget ért. A ruandai járványban 66 fertőzöttet regisztráltak, közülük 15-en haltak meg.

Az Egészégügyi Világszervezet (WHO) keddi közleménye szerint a tanzániai Kagera régióból január 10-én kaptak jelentést feltehetően Marburg-vírussal fertőzött betegekről, akik tünetei között szerepelt a fejfájás, magas láz, hátfájás, hasmenés, vérhányás, izomgyengeség és vérzés. Két páciens labormintáit a tanzániai országos laboratóriumban vizsgálják, hogy meg tudják erősíteni a járvány kitörését.

A Marburg-vírus az emberek közötti közvetlen érintkezéssel terjed, így ha valaki egy fertőzött vérével vagy más testnedvével kerül kontaktusba, például ha egy fertőzött ágyneműjével vagy ruházatával érintkezik.

