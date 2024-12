Vizeletből mutatja ki egy új teszt a korai tüdőrákot

A tüdőrákot az esetek jelentős részében előrehaladott stádiumban fedezik fel csupán, ami a kezelési lehetőségeket is nagyban bekorlátozza. A korai felismerés ilyen módon életmentő lehet, illetve jobb gyógyulási esélyeket kínálhat a betegek számára. A Cambridge-i Egyetem és a szintén Cambridge-i székhelyű Korai Rák Intézet szakemberei most megoldást találtak arra, hogyan végezhetnek tüdőrákszűrést vizeletmintából. Eljárásuk a kezdeti, egereken végzett kísérletek tanúsága szerint kifejezetten biztató – írja a The Guardian.

A kutatócsoport által megalkotott teszt zombisejtfehérjéket keres a vizeletben. Zombisejtnek ez esetben azokat az úgynevezett szenescens, avagy elöregedett sejteket hívják, amelyek bár életben vannak még, de már nem képesek fejlődni és osztódni. Továbbra is képesek viszont olyan fehérjéket termelni, amelyek révén károsítják a környező szöveteket, ezáltal pedig fokozzák a rosszindulatú elváltozások kialakulásának kockázatát. A brit kutatók kifejlesztettek egy befecskendezhető szenzort, amely a zombisejtek fehérjéivel reakcióba lépve olyan vegyületeket bocsát ki, amelyek aztán a vizeletből könnyen kimutathatók.

„Tudjuk, hogy a rák kialakulása előtt már változások indulnak be az érintett szövetekben. E változások egyike, hogy olyan károsodott sejtek gyűlnek fel, amelyek ahhoz azért nem elég sérültek, hogy elpusztuljanak, de elég károsodottak ahhoz, hogy olyan jelzőanyagokat bocsássanak ki, amelyek újraprogramozzák a szövetet, és így tökéletes alapot nyújtanak a rák kifejlődéséhez” – magyarázta Ljiljana Fruk professzor, a Cambridge-i Egyetem kutatója. Hozzátette, azonosítottak egy olyan fehérjét, amelyet ezek a sejtek termelnek a tüdőszövetben. Megterveztek egy szondát, amely e fehérjét két részre bontja, és a két rész egyik aztán a vizelettel ürül ki a szervezetből, ahonnan ki is mutatható egy speciális laborvizsgálat révén.

Egy szó, mint száz, az új teszteljárás képes feltárni a tüdőrákhoz vezető kóros elváltozások korai jeleit. Ez azt jelenti, hogy akár hónapokkal, évekkel az első tünetek fellépése előtt felismerhetővé válhat a betegség. Márpedig a tüdőrák a rákbetegségek leghalálosabb típusa: évente mintegy 1,8 millió halálesetért felelős világszerte. Az előrehaladott, áttéteket képző tüdőrák túlélési esélyei rendkívül kedvezőtlenek.

Borítókép: Getty Images