Visszatérhet a pestis

Évszázadokkal ezelőtt a fekete halálként is ismert bubópestis a legveszélyesebb járványnak számított, a középkori Európában néhány év alatt közel 50 millió ember életét követelte, és azóta is többször visszatért. Az antibiotikum felfedezését követően a járványok visszaszorultak, a pestist azonban nem sikerült teljesen eltüntetni a Föld színéről. A napokban két kínai embernél diagnosztizálták a betegséget, akiket a pekingi kórházba szállították, a hatóságok pedig megtették a szükséges óvintézkedéseket.

A fejlettebb országokban is felütötte a fejét

A régióban egyre többször üti fel a fejét ez a veszélyes megbetegedés. Néhány hónapja például egy mongol házaspár életét is követelte. A hírek szerint ők egy extrém helyi specialitást, a mormota veséjét fogyasztották el nyersen, nagy valószínűséggel emiatt fertőződtek meg. Öt évvel ezelőtt pedig a kínai Jümen tartományban kellett karantén alá helyezni több mint 150 embert, hogy megakadályozzák a további fertőzéseket.

A pestis a rossz higiéniás körülmények között élőket fenyegeti leginkább. Fotó: iStock

Más betegségekhez hasonlóan a pestisnek is több típusa ismert. A bobópestis duzzadt nyirokcsomókat okoz, szeptikus pestis esetén a kórokozó bejut a véráramba, míg a tüdőpestis a nevéhez híven a tüdőket támadja meg. Ez utóbbi a legveszélyesebb, mert nagyon könnyen terjedhet, és kezeletlenül szinte minden esetben halálos kimenetelű - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalásában.

A WHO adatai szerint 2010-2015 között 3248 pestises esetet diagnosztizáltak világszerte és 584 ember bele is halt a fertőzésbe. A három legfertőzöttebb ország a Kongói Demokratikus Köztársaság, Peru és Madagaszkár, de a betegség már a legfejlettebb országban is felütötte a fejét - az Egyesült Államokban néhány tucat megbetegedést minden évben diagnosztizálnak.

A betegség szinte minden esetben rossz higiéniás körülmények között élő embereket fertőz meg, és nem csak patkányok, de kutyák, vagy macskák is terjeszthetik. Az állatokban lévő bolhák hosszú ideig hordozhatják a veszélyes kórokozókat, így egy-egy fertőzéses eset komoly óvintézkedéseket, sok esetben teljes karantént kíván. Hatékony oltás még mindig nem létezik a pestis ellen, időben elkezdett antibiotikumos kezeléssel azonban jól karban tartható, és a betegek nagy részét így meg lehet menteni. Sajnos azonban megjelentek már olyan, antibiotikumokkal szemben ellenálló törzsek, amelyeket a hagyományos kezelésekkel egyre nehezebb lesz visszaszorítani. Emiatt a közeljövőben ismét súlyos járványokat okozhat a megbetegedés.

Forrás: CNN