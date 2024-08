Vigyázz, egy darázsfészekben több 10 ezer rovar is lehet

Folyamatosan riasztják a szakembereket a darázsfékszek eltávolítása érdekében, de alig győzik a munkát. Egy-egy fészekben ugyanis akár több 10 ezer darázs is lehet – hangzott el az RTL Fókusz című műsorának egyik riportjában.

Darázsinvázió van

A rovarszakértők szerint darázsinvázió van Magyarországon. A legnagyobb problémát a német darázs és a lódarázs jelenti.

Országosan nagyon sok a darázs. Mindent lepnek, őket is megviseli ez a forróság, szomjasak, keresik a vizet. Beköltöznek födémekbe, szellőzőrendszerekbe, kéményekbe, és ezzel veszélyt okoznak. Ők rágnak, bővítik a helyüket folyamatosan, átrágják a fémeket, és közben ellepik a házakat” – magyarázta Boros Tibor méhrajbefogó, darázsirtó.

Azonban nemcsak darázsból, méhből is rengeteg van. A szakértőt augusztus közepén például egy olyan belvárosi házhoz riasztották, amelynek harmadik emeletére egy nagyjából 150 ezer tagot számláló méhcsalád költözött be. A rendőrök még a környező utcákat is lezárták, mert ha a hatalmas lép leesett volna, akkor rengeteg megzavarodott méh lepte volna el a környéket, veszélyt jelentve ezzel a járókelőkre.

Nagyobbak a fészkek

A riportban az is elhangzott, hogy idén egyébként a fészkek is nagyobbak a megszokottnál. A darazsak ráadásul csoportosan támadnak, ha veszélyben érzik lakóhelyüket. Több csípés már egy egészséges felnőtt embert is megviselhet, a gyerekekre viszont különösen veszélyes.

Jelenleg most már elérik a két focilabdányi nagyságot, van, ahol a hármat, négyet is. Nagyon nagy fészkek vannak idén, és abban van 8-10 ezer darázs is” – ismertette Boros Tibor.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images